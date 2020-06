Las mascarillas son necesarias. Llevarlas es obligatorio. No usarlas puede ser malo para nuestra salud, pero sobre todo para las personas con las que convivimos. Por tanto, y pese al vaivén de consejos contradictorios del Gobierno, tenemos que ponernos la mascarilla. Lo que no se puede admitir es que después de usarla la tiremos en cualquier parte. Hay que sancionar a quienes así actúan. Hoy más que nunca se impone la obligación de comportarnos como personas y no como animales. Reciclemos los tapabocas, por favor. No seamos guarros.