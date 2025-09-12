¿Qué tiempo hará la próxima semana en España? Estas zonas volverán al calor de agosto

El verano se resiste a marchar y este fin de semana el calor regresa a casi toda España. El tiempo se estabilizará y las temperaturas ascenderán con fuerza, con mayor incidencia en el centro y su peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas hasta 36-38 grados en Sevilla y Córdoba, 32 grados en Madrid y 30 grados en León. Sin embargo, lo más destacado llegará después del fin de semana cuando las temperaturas seguirán subiendo y el calor será más acusado.

Un episodio anómalo para la época

Entre el lunes y el miércoles, las temperaturas estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para esta época del año, especialmente durante las horas centrales del día en muchas zonas del país. El ambiente será casi veraniego, con noches tropicales en el sur y el mediterráneos, donde las mínimas no bajarán de 20 grados. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha avanzado que será un episodio de calor "anómalamente intenso para la época del año".

Pocas lluvias y temperaturas disparadas

La próxima semana arrancará con tiempo estable, cielos poco nubosos y precipitaciones escasas. El lunes solo se esperan lluvias en el extremo norte de la Península por paso de un frente, aunque no se descartan algunas lluvias débiles en el área mediterránea, donde permanecerán los cielos nubosos.

Aunque las temperaturas descenderán de forma notable en el área cantábrica, con bajadas de entre 6 y 8 grados, en el resto del país se continuarán los ascensos, con máximas que superarán los 32ºC en el Valle del Ebro y en centro de la Península, más de 34ºC en la mitad sur e incluso por encima de 36ºC en el valle del Gualdalquivir.

Tormentas en el norte

De cara al martes, aunque habrá una situación muy similar a la del lunes, aumentará algo la probabilidad de tormentas en Cataluña. Del Campo avanza que es probable que el miércoles se produzca un nuevo repunte de las temperaturas, con un ambiente "muy cálido" para la época, ya que incluso podrían superarse los 38ºC en el Valle del Guadalquivir.

Más calor y pocas lluvias a la vista

Respecto al avance de AEMET de las próximas semanas, se espera que, con la información actualmente disponible, la semana de 22 al 28 de septiembre sea de nuevo cálida para la época del año, con precipitaciones escasas en la mayor parte de la Península.

En cuanto a la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, aunque aún con una incertidumbre elevada, también se darían temperaturas superiores a las normales para esas fechas, así como escasez de precipitaciones en general.