Precio de la luz hoy, viernes 12 de septiembre, por horas: vigila este mediodía si tienes que encender aparatos de alto consumo

Sube el precio medio del megavatio hora para este viernes 12 de septiembre. Los usuarios tendrán que evitar horas claves si quieren arañar unos euros en la factura eléctrica, ya que según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) el 'pool' eléctrico dejó el precio medio de la luz para este viernes 12 de septiembre en 73,13 euros, un considerable aumento desde los poco más de 54 euros vistos el jueves 11.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 12 de septiembre?

Dos momentos claves a evitar este viernes 12 de septiembre. Por un lado, el momento en el que este artículo se está publicando: entre las 07:00 y las 08:00 horas el precio del megavatio hora (MWh) está cotizado en 143,15 euros, el momento más caro del día. Al caer el sol, nuevo repunte de la luz: entre las 21:00 y las 22:00 horas volverá a estar en los 143,03 euros.

Será a mediodía cuando se encontrará un respiro, con el momento más barato del día entre las 15:00 y las 16:00 horas, en el que el MWh estará a 75 céntimos. Entre la 13:00 y las 14:00 horas, el precio del megavatio hora será de 2,5 euros, mientras que entre las 14:00 y las 15:00 de tan solo un euro y medio.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 12 de septiembre