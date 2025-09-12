Probamos la novedad viral de Mercadona con sabor a pizza: muy rico, muy barato, pero con un pequeño 'defecto'

No ha hecho falta una gran campaña de publicidad ni un anuncio a bombo y platillo para que la última novedad de Mercadona se convirtiera en un tema de conversación. La mecha prendió donde lo hacen ahora muchos fenómenos de consumo: en las redes sociales. Ha sido el boca a boca digital, impulsado por cuentas como @mercadona.novedades, el que ha colocado en el radar de miles de clientes un nuevo aperitivo salado que ya da que hablar. No es la primera vez que la cadena de supermercados consigue este efecto, ya que constantemente lanza productos que se convierten en picoteo irresistible para sus clientes.

Se trata de una propuesta que busca resolver una de esas preguntas cotidianas que asaltan a cualquiera: ¿qué como o ceno hoy que sea rápido y sabroso? La cadena valenciana responde con un hojaldre con sabor a pizza, un producto listo para su consumo inmediato que se presenta como una solución para un desayuno potente, un picoteo improvisado o una cena sin la más mínima complicación. Esta filosofía de simplificar el día a día se refleja también en otras secciones, donde la cadena ofrece soluciones prácticas para decir adiós a marinar y adobar la carne, ahorrando tiempo en la cocina.

Además, su posicionamiento lo convierte en una opción muy accesible para cualquier bolsillo. El hojaldre se despacha en formato individual de 100 gramos directamente desde el mostrador de la panadería, junto al resto de productos horneados del día, y tiene un precio de 1,30 euros por unidad, una cifra que lo sitúa como una alternativa económica y cómoda frente a otras opciones de comida preparada.

El veredicto de los clientes: un acierto de sabor con un pero en el interior

En líneas generales, el producto ha superado el examen de los primeros consumidores que se han animado a probarlo, generando una acogida inicial muy positiva. La mayoría coincide en que el sabor está bien logrado, evocando con acierto las notas características de una pizza, y que la textura hojaldrada resulta agradable al paladar. Esta capacidad para crear productos de gran aceptación recuerda a otros lanzamientos recientes, como el del nuevo chocolate que ha causado furor en redes sociales por su sorprendente sabor.

Sin embargo, a pesar del aprobado general en cuanto al gusto, ha surgido una crítica constructiva recurrente entre los comentarios de los usuarios. El principal punto de mejora, según varios clientes, es que el relleno resulta algo escaso. Aunque el sabor del interior convence, muchos echan en falta una mayor generosidad en la cantidad para que la experiencia sea completamente redonda y el bocado, más contundente.

Así pues, este hojaldre se perfila como un bocado socorrido que cumple su función principal: ser una solución culinaria versátil y asequible. Un producto pensado para un público amplio que valora la conveniencia por encima de todo y que busca un capricho salado para salir del paso en distintos momentos del día sin tener que dedicar tiempo a cocinar.