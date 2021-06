Vida plena: Contra el fósil

Cerebro e intestino tienen que llevarse bien. El intestino y el cerebro necesitan llevarse bien, mantener un diálogo fluido a través del sistema nervioso, para garantizar que nuestra salud funciona. Ambos órganos se intercambian información permanentemente. Resulta que los procesos intestinales no sólo dependen del tipo de nutrición, si no de las relaciones personales, del entorno laboral…Es tanto así que más del 90% de la información sensorial que recogen los intestinos no se procesa. Los hábitos alimentarios juegan un papel determinante, por eso: A) debemos comer menos cantidad; B) alimentarnos con fermentados, como chucrut, kombucha, yogur, miso o kimchi; C) más verdura y fruta, si son de cultivo eco, mejor; D) alejar el estrés, la tristeza o el enfadado mientras comemos; E) ayunar intermitentemente.

Rosa Mosqueta, remedio natural para dolores articulares. El polvo o los comprimidos de Rosa Mosqueta son un tratamiento natural y efectivo contra el estrés oxidativo de las articulaciones; muy útil para atajar las molestias articulares derivadas del sobrepeso, la práctica deportiva intensiva o la edad. A destacar el altísimo contenido en Vitamina C y la presencia de carotenoides, tocoferoles y otros fitoquímicos. Y no tiene efectos secundarios.

Wheatgrass, limpieza verde. La hierba de trigo o Wheatgrass es un superalimento de clorofila que han puesto de moda las influencers de medio mundo. Su porcentaje de vitamina A duplica el de las zanahorias y en contenido de vitamina C, a las naranjas. También contiene grandes cantidades de magnesio, hierro y calcio, y apenas tiene calorías. Se utiliza como depurativo, limpia la sangre de metales pesados y el intestino de microorganismos patógenos.