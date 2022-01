Raad Salam, escritor: «La Agenda 2030 es una gran mentira, una falsa promesa»

Raad Salam es cristiano católico caldeo, nacido en el norte de Irak. Fue crudamente perseguido por defender su fe e incluso condena-do condena-do a muerte, lo que motivó que se exiliara a España. Aquí, ejerce como profesor. Es doctor de filología árabe, estudios árabes islámicos y ciencia de las religiones; traductor y escritor. « El anticristo 666. La masonería» (Monte Riego Ediciones) es su última obra, en la que sostiene que «el 1% de la población mundial, formado por las familias masónicas más poderosas del mundo, controla al otro 99%: nosotros».

Ha sido cristiano... en Irak.

Así es. Los cristianos iraquíes siempre nos hemos sentido ciudadanos de segunda en nuestro propio propio país. Y hasta hoy día, estamos perseguidos. Ellos persiguen a la gente que discrepa; que ama a Cristo. Mi familia y yo hemos sido perseguidos por los radicales islámicos, he sentido una espada en mi cuello ocho veces, he estado encarcelado, he vivido dos guerras, he visto la muerte miles de veces. He sufrido bastante. Pero, gracias a Dios, en los 90 llegué a España. Ahora soy español de idea, cabeza y corazón.

¿Qué ama de España?

Su riqueza cultural, su historia, sus profundas raíces y que está poblada poblada de gente maravillosa.

¿Y qué lamenta?

Que estamos en manos de políticos mediocres, que buscan la división. división.

¿No lamenta la censura?

Sería la segunda cosa a lamentar. España es un país democrático. Sin embargo, la libertad de expresión es relativa: depende la ideología que estés hablando. En España, sobre todo, hay miedo a que la izquierda te machaque ¡cuando estamos estamos en un país libre en el que no debemos tener miedo! Miedo deberíamos tener en un país como el mío. A mí me han llamado islamófobo y no lo soy: solo digo la verdad; la defenderé hasta el final... El islamismo radical no es una religión, es un movimiento político. Pero no odio al islam ni a los masones, solo soy un investigador apasionado.

¿Por qué los masones?

Hay quienes preguntan si soy masón. No lo soy, Dios me libre. De hecho, antes de realizar la investigación, tenía la idea de que eran una hermandad secreta que enseña valores relacionados con la libertad, la igualdad y la fraternidad; pero la realidad es otra. Es una sociedad satánica, y muy poderosa.

¿Qué pretende su libro?

El objetivo principal es responder a las preguntas: qué es y quién es Cristo; qué es, quién y cómo actúa el anticristo; por qué existe y quién es responsable del mal en la tierra; qué es y quiénes son los miembros del nuevo orden mundial y cuál es su objetivo principal.

¿El nuevo orden mundial?

Uno de los ideológos del término es Henry Kissinger, gran maestre masón masón del grado 33, ex ministro de EEUU y una las personas más poderosas poderosas del siglo XX y comienzos del XXI. Este hombre cree (lo dejó por escrito en su obra) que las naciones deben desaparecer. Que hay que crear un nuevo orden mundial; que hay reducir la población a un tercio con la excusa de mejorar la calidad de vida en el planeta. Kissinger, a su vez, trabaja junto con las 18 familias masonas más ricas del mundo (Rothschild, (Rothschild, Rockefeller, o Bush) con el objetivo de controlar a la población. Este lobby interviene en los planes y decisiones de los dirigentes de organizaciones como la ONU, la OTAN o la Unión Europea, porque ellos mismos las fundaron. La Agenda Agenda 2030 es una mentira, un plan blasfemo, una falsa promesa. Lucifer Lucifer el mentiroso desviando la atención atención de la humanidad.

¿A quién recomienda su libro?

A cualquiera, aunque es un libro para estudiar y conocer la verdad sobre la masonería. Tiene 490 pies de página; todas las afirmaciones están fundamentadas.

¿Llegaremos a convivir todas las religiones en armonía?

No. Ya lo dice Jesús, en Mateo 24: habrá profetas falsos y enfrentamiento entre religiones falsas y verdaderos cristianos... El mundo cada vez esta más enfrentado. Esta es la obra de los masones.