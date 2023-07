¿Estamos cerca de crear humanos sintéticos?

En menos de un mes han tenido lugar varios anuncios revolucionarios en investigación genética. El primero se publicó en el periódico The Guardian a mediados de junio. Magdalena Zernicka-Goetz, profesora de la Universidad de Cambridge y del Instituto Tecnológico de California anunciaba la creación de algo muy parecido a un embrión humano sin la intervención de óvulos ni esperma. «La definición adecuada es embroide, algo parecido a un embrión, que ha sido creado en una cápsula de petri a partir de células madres pluripotentes inducidas (células iPSCs). Estas se obtienen de cualquier biopsia de tejido de feto o adulto. Mediante transgénesis de hasta 4 genes distintos se logra reprogramar estas células de la piel o fibroblastos hacia células que parecen embrionarias, pluripotentes y luego se pueden volver a diferenciar hacia otros tipos celulares e incluso conseguir mini-organoides in vitro. En este caso lo que han conseguido los investigadores es una masa de células que tiene una distribución similar a la de un embrión humano en sus primeros pasos; los previos a la formación de órganos (a partir del día 14 de gestación), cuando las células se ordenen para hacer la placenta o el embrión», explica Gemma Marfany, catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona.

Tan solo 24 horas después, era Jacob Hanna del instituto de Ciencias Weizmann de Israel quien aseguraba que su laboratorio también ha conseguido crear estos embroides. Al cabo de 10 días, otro grupo, esta vez de Yale (EE UU) anunciaba un logro similar.

Las estructuras creadas en estos laboratorios no tienen corazón ni cerebro ni son embriones viables que puedan ser implantados a día de hoy, pero plantean mucho debate precisamente porque carecen de definición legal. La normativa más extendida en todo el mundo prohíbe el estudio in vitro de embriones humanos más allá de los 14 días, momento a partir del cual se comienzan a formar los órganos. «¿Qué serían estos nuevos embroides para la legislación? Éticamente la pregunta es importante sobre todo si consideramos embrión lo que se desarrolla a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide., cosa que no sucede en este caso. Las leyes no están preparadas para las preguntas filosófico-éticas que plantean estos embroides. A día de hoy sabemos que estas masas celulares obtenidas in vitro son parecidas a los embriones, pero no son viables, sin embargo ¿qué pasaría si, algún día, los avances técnicos generaran un embrión viable? Actualmente, el debate se centra en definir que es un embrión humano. Y es que hasta ahora, no había otra forma de crear un embrión que no fuera resultado de la unión de un óvulo y un espermatozoide, pero ahora se ha creado algo que se le parece mucho », añade Marfany.

Según los investigadores, estos embroides servirán para conocer el desarrollo embrionario y ayudará a entender y resolver problemas como los abortos naturales. En ningún caso, han insistido Zernicka-Goetz y Jacob Hanna la intención es crear humanos. «Cualquier embrión tendría que implantarse en el útero antes del día siete para ser viable. A partir del momento en el que está en el útero no sabemos lo que ocurre. Buena parte del conocimiento que la ciencia tiene de esa fase proviene de especies como ratones, pero no todo es extrapolable», matiza Marfany. Lo cierto es que las pruebas que se han llevado a cabo hasta el momento, no en humanos, ha demostrado que los embroides fracasan a los pocos días. En abril, un grupo de investigadores chinos crearon embriones sintéticos a partir de células de mono y los implantaron en úteros de simios adultos. Algunos de ellos mostraron signos de embarazo, pero todos fracasaron en días. «La investigación ahora mismo coincide con las posibilidades técnicas, es decir que hasta ahora no se ha superado el tiempo de 14 días que establece la ley, pero hay que debatir los límites de las normativas adoptadas por algunos países, antes de que la investigación avance y uno de estos embroides pueda ser viables» opina la investigadora.

Estos anuncios se consideran revolucionarios por las preguntas éticas que plantean y las puertas que abren a la investigación genética. Además, coincide con otros anuncios rompedores en este campo. Hace escasos días, investigadores de los hospitales Clínic y Sant Joan de Déu afirmaban haber conseguido mantener con vida durante 12 días tres fetos de oveja en un sistema similar a la placenta humana.

Recrear las condiciones de lo ocurre durante el periodo de gestación humana en un laboratorio es lo que persigue la llamada ectogénesis y podría ayudar a garantizar la supervivencia de fetos prematuros durante algunas semanas. Hay proyectos públicos de placentas artificiales por todo el mundo, desde EE UU a Japón o Australia. Sin embargo, ¿se podría ir más allá y formar un bebé entero fuera del vientre materno? El proyecto privado Ectolife del yemení Hashem Al-Ghaili sorprendía al mundo a finales del año pasado con un vídeo conceptual en el que se ven decenas de úteros sintéticos para hacer crecer bebés en una especie de nave o fábrica de humanoides. El yemení explica algunos detalles como que se recurrirá a la fertilización in vitro o que el feto se alimentará a través de un cordón umbilical sintético. Además, la cápsula controlaría todos los parámetros de temperatura y nutrientes necesarios para el buen desarrollo del feto y todo se monitorizaría través de una app. Pero aún hay más, los embriones podrían modificarse previamente para evitar enfermedades hereditarias o malformaciones. «Es muy prematuro para un desarrollo integral de un embrión, pero sí puede ser un soporte para bebés que tengan problemas de inmadurez durante un tiempo. Creo que estamos lejos de hacer todo el proceso de embarazo porque el ambiente intrauterino es vital para el desarrollo del embrión, de su sistema nervioso o el cerebro, y es muy difícil reproducir ese ambiente. Incluso en cápsulas de petri más allá de los 21 días va a ser muy difícil que un embrión no fracase», matiza Marfany.

¿Bebés sintéticos?

«Es muy fuerte pensar que se puede lograr algo cada vez más parecido a un embrión a partir de cualquier célula extraída de una biopsia y, además, que crezca y se desarrolle en un útero externo, sin óvulo, sin esperma, sin madre ni padre. Parece que estamos a un paso de conseguir humanos sintéticos, pero ¿qué pasaría si se usaran para crear una nueva generación de soldados? A nivel de investigación es interesante, pero abre las puertas a posibilidades que hay que plantearse antes éticamente y definir cuáles son los límites legales. Aunque es cierto que ahora mismo parece complejo que pueda conseguirse algo parecido a un embrión humano que sea viable», opina Sara Lumbreras, directora de la cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión y subdirectora de Resultados de Investigación en el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas.

Más allá de las normativas, muchas de las cuales no son tan restrictivas en experimentación genética como la europea, no podemos olvidar casos de abusos éticos. En enero salía de la cárcel He Jianku quien entró en prisión por modificar los genes de tres embriones humanos sin consentimiento claro de los progenitores y sin ser médico. Lo hizo con las llamadas «tijeras del genoma», el CRISPR/Cas9 , una nueva herramienta de edición genética que permite cortar de ADN de cualquier ser vivo de manera sencilla.

Semillas CRISPR, ¿los nuevos transgénicos?

En el seno de la UE se está discutiendo ahora mismo si las semillas y especies de plantas modificadas con la herramienta CRISPR han de considerarse o no dentro de la categoría de Organismos Genéticamente Modificados, es decir, si se han de meter en el mismo saco que transgénicos como el maíz Bt, el único cultivo OGM permitido en Europa. Según informa la agencia Reuters el pasado 5 de julio, «la Comisión propuso revisar sus reglas sobre OGM para aflojar algunas restricciones para las plantas resultantes de la nueva tecnología de edición de genes. El ejecutivo de la UE dijo que la medida daría a los agricultores cultivos más resistentes y reduciría el uso de pesticidas químicos».

El debate con las semillas CRISPR está servido: la organización paraguas europea para la agricultura y la alimentación ecológica, Ifoam Organics Europe ya ha hecho público un comunicado en el que considera la propuesta de la Comisión equivocada y peligrosa para la autonomía europea de semillas.

«Quedan incógnitas por resolver con este asunto como si los organismo modificados podrán ser patentados o a quién pertenecen», dice Sara Lumbreras, investigadora de la Universidad Pontificia Comillas.