Sostenibilidad

Hace unos días ha sido el Día Mundial del Reciclaje. La fecha ha pasado, sí, pero no está de más recordar que lo de reducir residuos abarca bastante más que el mero reciclaje. De hecho, a las famosas Tres Erres clásicas, Reducir, Reutilizar y Reciclar, en los últimos años se han unido unas cuantas más: las de Rediseñar, Reparar, Recuperar y Renovar. Siete en total. Lo que viene a propósito para recordar algunas iniciativas de empresas que merece la pena seguir la pista porque están en línea con estas prácticas tan recomendables. No solo por el bien del medio ambiente, también por el bien de los bolsillo y que tantas veces van unidos.

Centrando el foco sólo en las erres de reparar, reutilizar y recuperar, están los servicios de alquiler, de venta de segunda mano y de reparaciones de Leroy Merlin y Decathlon. Cierto que no son los primeros y ojalá tampoco los últimos, en poner al alcance del público la posibilidad de vender muebles o material deportivo que ya no se necesitan, o talleres para reparar un pequeño electrodoméstico o una bicicleta, o de alquilar una tienda de camping, sillas para un evento, un equipo de aire acondicionado o una gran sobrilla. Pero, tienen en común que, al ser grandes comercios diseminados por buena parte del territorio nacional, pueden llegar presencialmente u online a quienes viven en barrios o zonas donde no hay este tipo de servicios. La oferta de ambos, cada uno en su especialidad, es variadísima.

Son opciones cosas que ayudan a que más personas puedan participar del necesario cambio de modelo de producción y consumo. Ese que emplea, como si no hubiera un mañana, recursos escasos para producir que se compran, se usan y se tiran, tantas veces después de apenas unos cuantos usos.