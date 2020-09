Nuevas tecnologías para el Kia más polivalente

Si Kia es actualmente la sexta marca de mayores ventas en España, con una cuota de mercado del 5,5% y la más solicitada en el segmento de particulares en el pasado mes de agosto, se lo debe en gran parte al Ceed, modelo que representa el 31% de las ventas totales de la compañía coreana. Y la versión X Ceed supone casi la mitad de las matriculaciones, con su carácter más elevado y utilización como un todocamino. Gran parte de su éxito se debe a poder ofrecer las últimas tecnologías en el apartado de motores y su acertada relación entre su calidad y su precio, ya que está disponible desde menos de veintiséis mil euros.

Porque además de sus habituales motores de combustión interna gasolina y diésel, ahora el Ceed ofrece la posibilidad de una versión PHEV, es decir, híbrida enchufable. De esta forma, a su motor 1,6 gasolina de 105 caballos se añade otro eléctrico con batería de 48 voltios con lo que se consigue una potencia conjunta de 141 caballos y, además, disfrutar de la etiqueta 0 con todas las virtudes que ello representa para el tráfico en las grandes ciudades. Además de tener una autonomía de hasta medio centenar de kilómetros en modo eléctrico, consigue unos consumos de combustible muy bajos que el fabricante ha cifrado en 1,3 litros. El tiempo de recarga de la energía oara recorrer esos 50Km con cero emisiones es de cinco horas en un enchufe convencional o de la mitad si instalamos un “wallbox” de carga más rápida. Esta versión tiene un precio de venta a partir de los 26.300 euros.

Estéticamente este PHEV no se diferencia gran cosa de sus hermanos de motorizaciones térmicas. La toma de carga, llantas de 18 pulgadas y una parrilla un poco más cerrada al no necesitar tanta refrigeración. El fabricante ha colocado las baterías bajo los asientos trasero con lo cual, además de mejorar el centro de gravedad, no se resta casi espacio al maletero que, en la carrocería berlina, llega a los 300 litros. Quienes necesiten un mayor espacio pueden inclinarse por la alternativa familiar o “Tourer”, que eleva este volumen de carga hasta los 437 litros, ampliables a 1.500 si abatimos los asientos posteriores. Sus 4,6 metros de largo aseguran mucho espacio para los pasajeros y una amplia habitabilidad interior.

Si Kia está en la vanguardia en lo que se refiere al apartado de motores, no se queda atrás tampoco en suministrar a sus modelos todas las tecnologías de conexión a través de su gran pantalla de más de diez pulgadas situada en el salpicadero y de ayudas a la conducción con todos los sistemas de las grandes berlinas, como reconocimiento de señales, mantenimiento de carril, velocidad de crucero adaptativo, anticolisión, asistente de aparcamiento y un largo etcétera.

La llegada de motorizaciones PHEV a la gama Kia es sólo la consecuencia del esfuerzo que esta marca está realizando en la electrificación de su gama. Mientras en el conjunto del mercado estos vehículos pasarán del 6 al 9%, en Kia ya representan el 14% de las ventas y desde Corea se ha anunciado una inversión de 22.500 millones que harán posible que en el año 2025 haya once nuevos modelos electrificados. Para el año próximo ya se anuncia la llegada del Sorento PHEV y la presentación de un nuevo modelo eléctrico con una autonomía de hasta 600 kilómetros. Tal vez por estas tecnologías avanzadas las ventas de Kia el pasado mes subieron un 34% mientras que el conjunto del mercado registró un descenso del 8%.