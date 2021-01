¿Nos cubre el seguro los daños en el coche por la nevada?

Tras las intensas nevadas de los últimos días, y tal vez en las lluvias que se anuncias en las próximas jornadas, se han producido desperfectos en algunos coches: golpes mientras estaban aparcados, caída de ramas, fallos en el funcionamiento de algunos de los sistemas, sobre todo, en la batería… han sido demasiado habituales. Los propietarios se encuentran ante la duda de si cabe algún tipo de reclamación ante estos hechos.

¿Cómo hacemos en caso de que nuestro coche haya sido dañado como consecuencia de la nieve? ¿Es posible recurrir al seguro?. En este caso los expertos en seguros indican que todo dependerá de la póliza que tengamos contratada y de la aseguradora. Por ejemplo, si tenemos un seguro a todo riesgo, la cosa se simplifica pues, en la mayoría de casos estaremos cubiertos. Las principales compañías del mercado responden, con este tipo de seguro, de todos los daños que haya sufrido nuestro vehículo.

Por ejemplo, un percance que puede haber ocurrido es que el coche haya sufrido la caída de una rama y que se le haya roto el parabrisas o alguna de las ventanillas. Si tenemos un seguro a todo riesgo, estaremos cubiertos por norma general. Otra posibilidad es que contemos con un seguro a terceros con una cobertura de lunas. En este caso la aseguradora se hará cargo, pero será el titular del árbol el que deberá pagar, pero siempre y cuando se demuestre que estaba en mal estado o que el desprendimiento se ha debido a una negligencia. Algo muy dificil de probar pero, si se demuestra, la propiedad de la planta será quien deba sufragar el resto de daños de la chapa. Asimismo, hay que tener en cuenta que si se demuestra que la caída fue por un fuerte viento, esto se consideraría fuerza mayor y tampoco se haría cargo de los daños.

El Consorcio de compensación de seguros, en principio, no se hará cargo de estos daños, pues no considera a la nieve como un riesgo extraordinario. No ocurre lo mismo con las riadas e inundaciones que podrían darse esta semana como consecuencia del deshielo y las lluvias, siempre y cuando el afectado cuente ya con un seguro. Asimismo, es conveniente saber que tampoco influye en la cobertura de los seguros que se declare zona catastrófica. Esto solo supondrá ayudas públicas, pero no afecta a la indemnización que corresponda a través de la aseguradora ni a la del Consorcio.