BMW CE04: práctico y “provocativo”

Se trata de un scooter eléctrico destinado a los poseedores de los carné A2/A1, con un excelente diseño que se aparta de todo lo conocido hasta la fecha, y en el que destaca su poca altura, un detalle muy adecuados para un intenso uso urbano. El asiento que no es abatible es plano y con capacidad para dos pasajeros. Para guardar el casco (cabe uno integral) deberemos acceder a una trampilla lateral y esta es otra singularidad muy práctica. No dispone de plataforma plana, ya que el túnel central no lo permite. Eso sí, una amplia guantera con conexión USB. Sus baterías de iones de litio –no extraíbles-, que son las mismas que se utilizan en los coches eléctricos de la serie iX de esta marca, se recargan con el cargador convencional incluido en cuatro horas y media; si compramos el cargador rápido, lo haremos en una hora y cuarenta minutos.

El motor EMP, que rinde 42 CV de potencia, va instalado en el chasis, detrás de las baterías y por delante de la rueda trasera, con transmisión por correa dentada, una ubicación que rebaja el centro de gravedad. Este motor permite una velocidad máxima (limitada) de 120 km/h, tanto para la versión A1 como para la de carné A2.

Para aprovechar al máximo el rendimiento de este motor, dispone de tres modos de conducción, Eco, Rain y Street, que como es habitual limitan la entrega de la potencia, además de actuar también sobre el nivel regenerativo del motor. Hay un cuarto modo, el más incisivo para los que busquen sensaciones deportivas: el Dynamic, pero es una opción que pagaremos aparte.

Incorpora un sistema de tracción muy básico, pero sí queremos disponer del sofisticado sistema dinámico DTC marca de la casa, que incluye sensibilidad a la inclinación, deberemos acudir a la lista de opciones. El chasis es del tipo tubular de acero y un basculante monobrazo, y se apoya al suelo en llantas de 15 pulgadas, con una horquilla convencional delantera y un mono-amortiguador trasero. Los frenos se componen de un doble disco en la rueda delantera con pinzas radiales y un tambor trasero, ambos frenos asistidos con ABS.

Todo en el nuevo scooter eléctrico de BMW es minimalista. La iluminación, toda full led, dispone de un faro delantero e intermitentes que a su vez también cumplen la función de luces de posición, todo ello integrado en un frontal compacto, estiloso y atractivo. También en la lista de opciones, podemos encontrar el sistema Connering lights, para iluminar el interior el interior de la curva, lo que se antoja como innecesario en un scooter con vocación urbana.

Lo que si destaca en esta nueva propuesta es, sin ninguna duda, su enorme pantalla TFT a color de nada menos que 10, 25 pulgadas (más que una Tablet) con toda la conectividad que podamos imaginarnos, ya que una vez conectados con nuestro Smartphone y la app BMW Motorrad Connected, nos permitirá tener acceso en esta pantalla a llamadas, mensajes y navegación, todo ello gestionado desde el característico mando multirroler ubicado en el puño izquierdo, que ya conocemos en otros modelos de BMW. Se le ha añadido el sistema e-call (llamada de emergencia).

En el apartado prestaciones, la firma bávara, afirma una aceleración de 0 a 50 km/h. de 2,5 segundos, con una velocidad punta de 120 km/h con una autonomía de 130 kilómetros.

Por todo lo dicho, el nuevo BMW CE 04, aporta una estética rompedora, una conectividad fuera de toda duda y unas prestaciones más que relevantes. Todo ello por 12.050 euros.