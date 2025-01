Comín niega "corrupción" y distanciamiento con Puigdemont

El exconseller y eurodiputado electo de Junts, Toni Comín, se ha reivindicado para presidir el Consell de la República (CdRep) tras haber presentado su candidatura para encabezar el órgano independentista, tras negar "corrupción" en su gestión y que haya distanciamiento alguno con el presidente de Junts, Carles Puigdemont. En una entrevista a Europa Press, ha explicado que se presenta después de que muchas personas le hayan animado a dar este paso porque consideran importante aprovechar su experiencia como vicepresidente hasta ahora del CdRep, el factor "exilio" y la agenda internacional que le ha proporcionado ser eurodiputado.

Y ha aprovechado también para reiterar su "honestidad" ante las acusaciones de presuntas irregularidades en la gestión que llevó a cabo después de que una auditoría apuntara que gastó 15.530 euros no justificados.

Tras explicar que ha dedicado su tiempo a impulsar el CdRep en los últimos seis años, se ha mostrado dispuesto a recibir críticas políticas, pero no acusaciones que son "infundadas y éticamente reprobables". "Nadie debe darte las gracias porque yo hago esto por convicción y compromiso. Pero que te acusen de corrupción no, cuando has dedicado todos estos años al Consell a cambio de nada", ha destacado.

Al preguntársele si la relación con Puigdemont se ha visto resentida por estas acusaciones, ha asegurado que no y que la relación con el también expresidente catalán es la misma de siempre: "Ni a nivel político ni a nivel personal hay ningún distanciamiento". Más allá de los vínculos que genera el "exilio", ha apuntado que ambos entienden que la relación personal está por encima de todas las circunstancias políticas. Así, ha concretado que comunicó a Puigdemont su intención de presentarse y, aunque cree que tiene su confianza para presidir el CdRep, entiende que tiene "el deber de mantenerse neutral" en este proceso electoral.

"Tengo la convicción de que será de una neutralidad escrupulosa, y quien haga ver que es el candidato del presidente se puede llevar un disgusto", ha avisado.

Todo ello después de que haya aparecido una segunda candidatura en estas elecciones encabezada por el abogado Jordi Domingo, algo que le parece "fantástico" para poder hacer un debate rico y constructivo que ayude a fortalecer el CdRep. "Nos tenemos que ver como socios, no sólo como rivales", ha recalcado Comín, que ha defendido la importancia de garantizar la continuidad del ente hasta que el proceso independentista termine.

En caso de ganar, la internacionalización de la causa catalana será una de sus prioridades, área en la que buscará confrontar la "acción diplomática" de la Generalitat de Salvador Illa, impulsar el concepto de 'diplomacia ciudadana' y reivindicar que, pese a la aplicación de la Ley de Amnistía, los catalanes tienen derecho a la autodeterminación.

Sobre los 'consells locals' del CdRep, ha destacado la importancia de dinamizarlos y seguir con el trabajo hecho en defensa del catalán así como para potenciar el 'consumo estratégico' y las funciones del carné de la 'Identitat Digital Republicana'.

También reclama la necesidad de salir del "pozo de frustración" en el que está instalado el movimiento independentista y la importancia de visibilizar mejor la colaboración y las alianzas que mantienen con ANC, Òmnium Cultural y otras entidades independentistas.

Si es el nuevo presidente del CdRep, ha abogado por integrar a gente de la otra candidatura en la nueva organización que configure teniendo en cuenta las premisas de "independencia, transversalidad y transparencia". Así, prevé que sólo 3 de las 12 personas que componen la dirección del órgano puedan ser cargos públicos u orgánicos de un partido, que la comisión mixta control de las finanzas del CdRep se reúna cada dos meses y un "síndico de cuentas" que sea responsable de la gestión diaria de las finanzas.

Sin poder acceder aún a su escaño en el Parlamento Europeo, ha relatado que ya han pedido al Tribunal Supremo (TS) que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo a lo que están "obligados". La otra vía que queda para lograr el acta de eurodiputado es esperar a que le apliquen la Ley de Amnistía: "Cuando se aplique, yo, como han hecho muchos otros cargos de Junts en Catalunya y en Madrid, por imperativo legal, habrá que hacer el trámite que convenga para poder entrar a trabajar como eurodiputado". "La prioridad es representar a la gente que me ha votado. Si para hacer esto debo hacer lo mismo que han hecho los diputados del Congreso o del Parlament, pues lo tendremos que hacer", ha afirmado al preguntársele si vendrá a España a jurar la Constitución.

Pese a que no quiere pronosticar cuándo podrá regresar a Cataluña sin riesgo a ser detenido, ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) "hacer de TC y desactivar la prevaricación manifiesta y descarada del TS" con la amnistía.