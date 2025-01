¿Es recomendable poner gasolina en un coche diésel de vez en cuando?

Según el Ministerio de Industria, más de 800.000 coches no pasaron la primera inspección técnica obligatoria el curso pasado, por lo que muchos conductores se las apañan de la mejor manera posible a la hora de pasar la ITV. Existen numerables trucos que pueden servir justo antes de ir a la inspección, como limpiar los inyectores, cambiar los frenos o conducir a marchas bajas para beneficiarse en la prueba de gases.

Hoy en día, pasar la prueba de emisiones en la ITV se ha vuelto un verdadero quebradero de cabeza para muchos conductores. Un mal resultado en esta prueba puede suponer el fin para muchos coches, que incluso podrían acabar directamente en el desguace. Desde hace años se ha escuchado sobre un truco que se plantea como efectivo para esta prueba.

El truco de la gasolina

Existe un truco de añadir gasolina a un coche diésel que se escucha con frecuencia y no es nada más que añadir un par de litros de gasolina al depósito de un coche diésel para reducir las emisiones. Parece una solución fácil, sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado.

¿Es seguro? La respuesta es no. Aunque hace años este consejo tenía algo de lógica, hoy en día no es nada recomendable hacerlo. Anteriormente, se pensaba que la gasolina, al ser un combustible más limpio que el diésel, podía "limpiar" los inyectores y el motor de un coche diésel al mezclarse con el gasóleo. Sin embargo, esta práctica es una auténtica barbaridad en los vehículos modernos.

Los motores diésel de hoy en día son mucho más delicados que los de hace 20 años. Estos cuentan con inyectores de alta presión y filtros de emisiones muy sensibles, que pueden dañarse fácilmente si se les introduce un combustible para el que no están diseñados. Si se les pone gasolina, no solo podrías averiar el motor, sino que, además, lo más probable es que no pases la ITV.

En definitiva, aunque ciertos trucos puedan sonar tentadores, lo mejor es no arriesgarse a utilizar métodos que pueden acabar dañando el motor y dejándote sin pasar la inspección e incluso en el peor de los casos, dejándote sin coche.

¿Qué hacer si no pasas la ITV?

Según la empresa de coches especializada Confortauto, cuando un coche no pasa la prueba de gases, es común que el técnico sugiera que, en la siguiente ITV, el propietario lleve el coche a fondo en las marchas antes de llegar al centro de inspección. ¿Por qué? Porque así, se supone, se limpian los inyectores y el sistema de escape, que son los culpables de que las emisiones sean más altas de lo normal. Esto puede ayudar a mejorar las probabilidades de pasar la prueba.

Si aún así no la pasas, tanto para motores diésel como gasolina lo primero es cambiar los filtros de aire, aceite y combustible. En el caso del filtro de aire, no recomendamos cambiarlo justo antes de pasar la prueba, lo mejor es hacerlo con más tiempo de antelación

Recomendaciones a la hora de pasar la ITV

Lo primero que conviene cuidar es el exterior del vehículo. Empezando por el alumbrado, ya que es importante comprobar que las bombillas son del color original y que funcionan correctamente al accionar los interruptores de alumbrado.

Por otro lado, el claxon y el limpiaparabrisas son otros de los elementos que se revisan y que tenemos que tener en cuenta a la hora de acudir a la inspección. En cuanto a los neumáticos, es imprescindible que presenten un desgaste regular y una correcta presión. Conviene asimismo revisar que no haya impactos en el parabrisas, pues es otro de los aspectos que suelen tener en cuenta los técnicos a la hora de inspeccionar el vehículo. Por último, es importante que haya una buena sujeción y un buen estado de los retrovisores y la carrocería, sin olvidarse de la matrícula, que debe estar bien anclada y legible.

Si pasamos al interior, debemos tener en cuenta que un coche limpio y ordenado causará buena impresión y marcará la diferencia durante la inspección. Los cinturones de seguridad y los anclajes son uno de los elementos de seguridad más importantes del vehículo, por eso, es importante comprobar el estado de estos y ver si se encuentran en perfectas condiciones. También conviene asegurarse de que las puertas abran y cierren adecuadamente y que estén bien equilibrados los frenos.