Novedades en la ITV de 2022. Ya no será posible pasar la revisión sin presentar estos documentos

Todos los coches deben pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cada dos años (uno para aquellos con más de 10 años de antigüedad). Y todo debe estar en regla... desde las luces a los neumáticos. Si no, no hay posibilidad de conseguir la pegatina que nos permite volver circular por las carreteras españolas.

En el año 2011 se realizó el último estudio sobre a contribución de estos centros de Inspección Técnica de Vehículos a la hora de reducir la siniestralidad en nuestras carreteras. Aquel estudio estimó en 170, las víctimas mortales que nunca tuvieron lugar gracias al buen estado de los coches.

Desde entonces, la revisión se ha vuelto cada vez más y más estricta. La modernización de los sistemas de análisis de los centros de inspección ha sido capaz de precisar mucho más a la hora de detectar posibles defectos. Y en el año 2018, tuvo lugar la última gran renovación del sistema, cuando se puso un énfasis especial sobre el control de las emisiones. Aunque aquella reforma también tuvo sus ventajas, como la posibilidad de pasar dos veces el examen en diferentes establecimientos.

Revisión de un coche en un taller | Fotografía de archivo FOTO: ASOCASIÓN ANDALUCÍA

Nuevos documentos

Pero esta dinámica no se detiene, y desde el año 2022, ya no será suficiente con presentar la Tarjeta de Inspección Técnica y el Permiso de Circulación como veníamos haciendo, sino que también será obligatorio entregar la acreditación de que nuestro vehículo está asegurado y el DNI del titular del vehículo (con una fotocopia servirá). Sin esta documentación, no hay posibilidad de que nuestro coche sea considerado apto... aunque funcione a la perfección.

Recuerda: utilizar el coche cuando tienes la ITV caducada, o cuando no la has superado, es motivo de sanción económica, siendo las multas más habituales las que oscilan entre los 200 y los 500 euros.

Control de trafico de la Guardia Civil en la Autovia de Andalucía A-4 FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Sistemas ADAS

Otro cambio importante que entrará en vigor en la revisión será la verificación de los sistemas ADAS, es decir, los asistentes a la conducción. La reforma se introduce a raíz del Reglamento de Ejecución 2019/621 de la Comisión Europea.

Estos sistemas ADAS son los que actúan sobre las principales causas de los accidentes de tráfico, que son los fallos humanos, reduciendo la posibilidad de que los accidentes tengan lugar. Actúan sobre las distracciones, el cansancio, la velocidad excesiva o la somnolencia.

Por ejemplo, son sistemas ADAS el aviso de colisión, el sistema de detección de peatones, el sistema de aviso de cambio involuntario de carril o la advertencia de ángulo muerto.

Las principales causas de accidentes son fallos humanos. EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID. FOTO: EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MAD

Estas tecnologías cada vez son más frecuentes en los coches de nueva fabricación, por lo que es importante su homologación y correcto funcionamiento. Esta comprobación se hará de forma electrónica, consultando los datos de la CPU del vehículo, lo que dificulta bastante el diagnóstico previo a la revisión en la ITV.

Control de Ruidos

La Directiva 2014/45/UE de la Comisión Europea estableció que la prueba de control de ruidos debería entrar en vigor antes de mayo de 2023, por lo que es bastante probable que muchos establecimientos de la ITV empiecen a ponerla en marcha en los próximos meses.

La prueba medirá los decibelios que produce el sistema de escape de los vehículos. Aunque no todos los vehículos tendrán que pasarla, sino que se reservará para aquellos sospechosos de haber modificado su tubo de escape... al menos por ahora.