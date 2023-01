¿Qué debo hacer si mi coche no arranca por el frío?

En condiciones normales, la batería se descarga al suministrar energía eléctrica a los diferentes componentes del vehículo, como los faros, la radio, el motor de arranque, etc. Si todo está en orden, la batería se recargará de nuevo a través del alternador, con el movimiento y con el funcionamiento del motor. Sin embargo, si el alternador deja de funcionar o si no le damos el tiempo suficiente para generar la energía que alimentará la batería, irremediablemente los sistemas del vehículo serán incapaces de arrancar de nuevo. Y este problema, que se da en condiciones normales, es mucho más frecuente cuando caen las temperaturas... y no sólo por los fallos del alternador, sino también por los de la propia batería:

Cuando hace mucho frío, es posible que tengamos que dedicarle unos minutos a preparar al coche antes de que pueda arrancar | Fuente: Javier Escriche / Europa Press FOTO: Javier Escriche Europa Press

Batería bajo cero

Cuando los termómetros empiezan a marcar temperaturas bajo 0º, alteran la química de las baterías. Y eso hace que su desempeño sea mucho más pobre que en condiciones normales. Aunque el alternador funcione correctamente, es posible que la batería no sea capaz de recuperar toda la energía que el coche necesita para arrancar. Por eso es bastante frecuente que seamos incapaces de poner el motor en marcha cuando el coche ha pasado la noche a la intemperie.

Para facilitar el encendido del coche y hacer que la batería haga su papel como corresponde, podemos ayudarla subiendo un poco su temperatura unos minutos antes de tratar de arrancar el motor. Podemos servirnos de un paño cálido y seco para hacerlo. Así, el coche encenderá más rápido y el desgaste que sufrirán todos los elementos del vehículo será menor.

A la hora de darle el contacto, es preferible hacer intentos cortos para no abusar del motor y para no agotar la poca batería que tenemos. Y si tienes un coche diésel, prueba a accionar el contacto dos o tres veces, dejando que el testigo luminoso de los calentadores se apague antes de intentarlo de nuevo. Lo que nos están diciendo estas lucecitas encendidas es que las bujías de precalentamiento están en funcionamiento.

Las baterías del coche pueden degradarse mucho con las bajas temperaturas. Sobre todo si ya tienen un tiempo FOTO: La Razón (Custom Credit)

Estas piezas se encargan de calentar la cámara de combustión para facilitar el arranque. Así que, si las accionamos varias veces podemos mejorar notablemente nuestras probabilidades de encender el motor. Otra que podemos hacer para facilitar el contacto y la entrega de electricidad al sistema, es que los bornes de la batería estén limpios y libres de depósitos salinos. Existen varios productos en el mercado y varios remedios caseros que pueden ayudarte mucho a acometer esta faena.

Que no te vuelva a suceder

El próximo año recuerda anteponerte a la situación y recargar la batería cuando empieces a notar el cambio de estación, así será capaz de resistir la época invernal y evitarás que se quede descargada. Para verificar que el nivel de carga es el adecuado, puedes echar mano de un multímetro, el cual debe indicar una tensión superior a los 12,4 V.

Y puede parecer muy evidente, pero si el coche se ve afectado por las bajas temperaturas y por las condiciones climáticas adversas de esta época del año, la solución más evidente es mantenerlo calentito y a cubierto. Tristemente, no todos tenemos la capacidad económica suficiente para permitirnos un garaje. Lo que sí que podemos hacer es buscar sitios más resguardados donde aparcarlo.

Para evitar quedarnos a cero durante la temporada invernal, debemos llenar concienzudamente la batería antes de que bajen las temperaturas | Fuente: EFE/ Brais Lorenzo FOTO: Brais Lorenzo EFE

Porque -aún estando a la intemperie- no es lo mismo que esté solo en mitad de un descampado... que rodeado por otros coches que le protegerán del viento. Otra buena opción para proteger a tu coche de las inclemencias cuando tenga que dormir en la calle es utilizar una lona. Eso evitará la congelación de las piezas y lo protegerá del maltrato del clima.