Cómo arrancar el motor del coche cuando hace frío para evitar averías

El frío no le sienta nada bien a los coches. Después de pasar la noche cubierto de nieve y bajo temperaturas gélidas, hay que tener precaución a la hora de ponerlo en marcha porque es posible que se dañen algunas partes del vehículo. Pero, ¿por qué no arranca cuando hace frío?

Las temperaturas extremas hacen que algunos componentes no funcionen correctamente. Es el caso del aceite del motor, que se vuelve más viscoso con el frío y no lubrica bien, o los elementos de goma (manguitos, neumaticos, etc.), que se quedan rígidos tras una noche a la intemperie.

Cómo arrancar el coche en frío para evitar averías

El frío también afecta a la batería y a la parte eléctrica del coche. Por eso, desde Mapfre aconsejan que lo primero que debe hacer el conductor antes de arrancar el vehículo es calentarla, pero no de cualquier manera. En ningún caso se debe mojar este componente y tampoco se le puede acercar un mechero o un material incandescente. La aseguradora recomienda calentar en seco un trapo antes de salir y dejarlo sobre la batería durante unos minutos.

Si su coche es diésel, tenga paciencia antes de arrancar. Accione el contacto del vehículo dos o tres veces y espere a que se apague el testigo del sistema de precalentamiento (un símbolo de una resistencia de color amarillo). De esta forma, los calentadores trabajarán menos a la hora de poner en marcha el motor. En el caso de los vehículos con motor de gasolina, se puede arrancar sin ningún problema.

Pero eso no es todo. Una vez haya conseguido arrancar el coche, debe esperar a que el vehículo coja temperatura poco a poco. El aceite, al ser más viscoso por las bajas temperaturas, se queda en la parte inferior del motor y no puede lubricar todas las zonas. Emprender la marcha inmediatamente después arrancar puede provocar que algunos componentes de motor se desgasten innecesariamente.

Para prevenir averías, deje que el motor esté al ralentí durante un tiempo para que se caliente y se lubriquen todas las partes. Aún así, si las temperaturas son muy bajas, Mapfre recomienda conducir durante un par de minutos a las mínimas revoluciones y subir la intensidad gradualmente.