7 consejos para proteger tu coche del frío

Algunos de los elementos y materiales del coche sufren mucho con la caída de las temperaturas. Incluso aquellos más pequeños y escondidos pueden verse afectados y, en el peor de los casos, pueden provocar una avería de gravedad. A continuación, tienes una pequeña guía sobre cómo preparar a tu vehículo para soportar las inclemencias del clima y evitarte una visita innecesaria al taller:

La profundidad mínima legal del dibujo de las ruedas es 1,6 mm, aunque los expertos desaconsejan llegar a esta medida FOTO: La Razón (Custom Credit)

1. Mantener el coche lo más cubierto posible

Puede parecer muy evidente, pero si el coche se ve afectado por las bajas temperaturas y por las condiciones climáticas adversas de esta época del año, la solución más evidente es mantenerlo calentito y a cubierto. Tristemente, no todos tenemos la capacidad económica suficiente para permitirnos un garaje. Lo que sí que podemos hacer es buscar sitios más resguardados donde aparcarlo.

Porque -aún estando a la intemperie- no es lo mismo que esté solo en mitad de un descampado, que rodeado por otros coches que le protegerán del viento. Otra buena opción para proteger a tu coche de las inclemencias cuando tenga que dormir en la calle es utilizar una lona. Eso evitará la congelación de las piezas y lo protegerá del maltrato del clima. Y además de proteger su vehículo de la nieve y el hielo, una cubierta para automóvil también protege su automóvil contra robos, porque desincentiva al criminal a tomarse la molestia de quitarla.

2. Échale un ojo al aceite

Al motor le supone un esfuerzo descomunal tratar de arrancar cuando ha pasado la noche a la intemperie. Es un sobreesfuerzo que siempre pasa factura. Por eso, todo lo que podamos hacer para facilitarle las cosas será bienvenido. Uno de los elementos que más pueden dificultar el arranque, es la calidad y la viscosidad del aceite de motor.

Si este fluido no es de buena calidad o se ha visto muy perjudicado por el clima, puede convertirse en un calvario para el coche intentar arrancarlo. Los aceites menos viscosos o multigrado son los idóneos para esta época del año. Pero recuerda siempre tomar precauciones y elegir el tipo que te especifique el fabricante.

Uno de los elementos que más pueden dificultar el arranque en frío del motor, es la calidad y la viscosidad del aceite de motor FOTO: La Razón (Custom Credit)

Y si aún con todo, al coche le cuesta arrancar más de lo habitual, no aceleres demasiado fuerte, es mejor dejar el motor unos minutos a ralentí antes de empezar a acelerar. De esta forma, todos los componentes del vehículo se irán calentando y se irán preparando para el movimiento.

3. Protege los limpiaparabrisas

Si las temperaturas bajan mucho, los limpiaparabrisas pueden quedarse pegados a la luna del coche. E intentar moverlos o despegarlos con el cristal helado puede dejarlos inservibles. Por eso, cuando aparquemos el vehículo, antes de entrar en casa, debemos dejarlos separados del parabrisas con un corcho o con cualquier elemento que evite el contacto directo.

Durante el verano podíamos utilizar unos líquidos limpiaparabrisas más acuosos. Pero ahora la cosa cambia, porque el agua se congela cuando llega a los 0º. Entonces, si utilizamos ese tipo de líquidos en esta época del año, es muy probable que conductos se congelen o que -al menos- se resienten. Busca un producto específico y sustitúyelo. En su defecto, lo que podemos hacer es añadir un chorrito de anticongelante al líquido limpiaparabrisas, para así evitar que ante temperaturas muy bajas alguno de los elementos se congele y pierda su correcto funcionamiento.

5. La batería no puede quedarse vacía

Además del motor o la carrocería, la batería es uno de los componentes del automóvil que más sufre el frío. Para facilitar el encendido del coche y hacer que la batería haga su papel como corresponde, podemos ayudarla subiendo un poco su temperatura unos minutos antes de tratar de arrancar el motor. Podemos servirnos de un paño cálido y seco para hacerlo. Así, el coche encenderá más rápido y el desgaste que sufrirán todos los elementos del vehículo será menor.

Una batería de automóvil tiene una vida útil de alrededor de unos 5 años FOTO: La Razón (Custom Credit)

También es aconsejable recargar la batería cuando empecemos a notar el cambio de estación, así será menos probable que se quede descargada. Para facilitar el contacto y la entrega de electricidad al sistema, es importante que los bornes de la batería estén limpios y libres de depósitos salinos. Existen varios productos en el mercado y varios remedios caseros para ayudarte en esta labor.

6. Asegúrate de que no se ha “congestionado”

Cuando hablábamos de la importancia de utilizar un aceite de motor de buena calidad, lo hacíamos porque eso ayuda al vehículo a arrancar sin sobreesfuerzos. Otro elemento que también es muy importante para que el arrancado con frío sea lo más benigno posible es asegurarnos de que los filtros de combustible y los filtros del aire están en perfectas condiciones (o que al menos no están obstruidos). De esta forma, el vehículo alcanzará mas rápido la temperatura óptima para arrancar.

3. Para evitar que se congele... anticongelante

El líquido refrigerante es también anticongelante. Pero no todos los líquidos refrigerantes tienen la misma proporción de anticongelante. Es un fluido que debemos cambiar cada 60.000 Km o cada 3 años. Si tu coche se está acercando a esta coyuntura, quizás sea un buen momento para buscar un líquido refrigerante de buena calidad. Tu vehículo te lo agradecerá.

Esto también nos evitará el mal trago de que se congele el líquido del circuito de refrigeración. Suele ocurrir con temperaturas muy extremas (a partir de los -10º). Pero si ocurre, aumentará su volumen y podría reventar las partes internas del motor, manguitos…Es decir, que es una avería cara.

El uso de anticongelante es esencial en los meses de invierno FOTO: La Razón (Custom Credit)

7. ¿Las gomas están en buen estado?

Los limpiaparabrisas, las juntas de goma, los neumáticos... todos estos elementos se endurecerán y se coartarán con el frío. Si la cosa va a peor, es posible que estos materiales dejen de hacer su trabajo; que los limpiaparabrisas no limpien, que las juntas dejen que se filtre agua dentro del coche o que los neumáticos no se adhieran a la carretera como es debido. Y también podría ocurrir lo mismo con otros elementos ocultos del vehículo (pero igual o más importantes) como las molduras, los sellos, la correa de distribución, los manguitos del motor, etc. Tristemente, no es mucho lo que podemos hacer ahora por ellos... más allá de revisarlos con frecuencia para evaluar si es necesario que los sustituyamos.