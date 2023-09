¿Cuántos conductores circulan impunes gracias a "matrículas opacas" en España?

La mayoría de los vehículos del parque móvil español utilizan la "matrícula ordinaria", que es una placa compuesta por cuatro dígitos, tres letras consonantes (excepto la Ñ y la Q) y una banda azul en el lateral izquierdo que indica su pertenencia a la Unión Europea. Este código numérico, que deben llevar todos los vehículos (oficiales y no oficiales) permite la identificación del conductor en caso de que este cometa una infracción de tráfico.

Por lo tanto, la correcta visualización de la matrícula se considera una preocupación principal para la seguridad vial. De hecho, el artículo 10 de la Ley de Tráfico detalla claramente que "el conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presenten obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación". En caso de que la matrícula no sea legible, la sanción a la que podría enfrentarse el usuario del vehículo sería bastante elevada (200 euros). Y si se demostrara que el conductor ha tratado de manipular u ocultar deliberadamente la matrícula de su vehículo, estaríamos hablando de una multa que ascendería hasta los 6.000 euros.

Una imagen de Tráfico de las que utiliza la DGT para identificar al vehículo que comete la infracción larazon

En conclusión, que la matrícula sea legible y que cada coche sea identificable es esencial para el correcto funcionamiento de los mecanismos que aseguran la seguridad vial en nuestras carreteras, así como para la correcta aplicación de la justicia en caso de infracciones de tráfico y delitos cometidos a bordo de un vehículo.

Pero, ¿y si hubiera una serie de vehículos cuyas placas no pudieran identificar a sus conductores? Estos vehículos podrían circular por nuestras carreteras y cometer infracciones de tráfico sin que nadie pudiera hacerlos responsables por ello. Bueno, pues según explica un artículo del diario El Debate, esto es algo que ocurre actualmente en nuestro país.

¿Qué son las “matrículas opacas”?

Tal y como informa el periódico El Debate, las matrículas opacas comenzaron a utilizarse en el marco de la lucha antiterrorista en el País Vasco. En aquel momento, en el que los miembros de las fuerzas de seguridad estaban amenazados, esta herramienta les permitió conservar su anonimato. Con el tiempo, estas matrículas también se empezaron a utilizar en otras estrategias de las fuerzas de seguridad, como en operaciones de la Policía secreta; así como en vehículos oficiales y en la protección de personalidades que, por su condición, pudieran ser amenazados.

Desde El Debate explican que su uso ha crecido mucho en los últimos años y que, aunque la DGT ha perseguido activamente su proliferación y su uso injustificado, estiman que -a día de hoy- podría haber hasta 10,000 de estas matrículas opacas circulando por nuestras carreteras. Eso significa que podría haber hasta 10.000 vehículos a los cuales no se les aplican las reglas de tráfico, porque son totalmente impunes ellas.

Campaña especial del verano de la DGT Ical

La Dirección General de Tráfico solicitó a los propietarios de estas matrículas especiales que se identificaran en un plazo de 70 días después de cometer una infracción. La instrucción del organismo de tráfico especificó que solo se aceptarían excusas válidas y aprobadas por un superior, como perseguir a un vehículo sospechoso o proteger a alguien importante (situaciones que justificarían desoir ciertas normas de tráfico).

No obstante, la solicitud no fue atendida y, en la práctica, estas infracciones nunca son atribuidas. Según la normativa, si han pasado 140 días desde que ocurrieron los hechos, las sanciones no identificadas se mueven a la carpeta de Pendientes de Identificación, donde se termina cualquier investigación que pudiera haber al respecto.