CustomFit, la división de vehículos comerciales a la carta puesta en marcha por Stellantis

Los vehículos comerciales tienden a ser cada vez más adaptados a la actividad de sus clientes. Por esta razón, en los últimos años, la personalización ha vivido un fuerte crecimiento. Ya sean modificaciones técnicas para optimizar el uso profesional o una personalización adaptada para ofrecer a flotas y clientes vehículos totalmente configurados a medida.

CustomFit Stellantis

Así lo ha entendido la división de este tipo de automóviles del grupo Stellantis, ya que actualmente, más de la mitad de los vehículos para profesionales que comercializa tienen algún tipo de customización. En el Centro de Producción que tiene el grupo multinacional en Vigo esta iniciativa se denomina CustomFit, y ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos. Los datos lo ponen de manifiesto ya que en 2019 se llevó a cabo la personalización 26.580 vehículos, mientras que en 2024 pasaron un total de 128.787 unidades. Y se prevé llegar a las 150.000 al cierre del presente ejercicio.

CustomFit Newspress

CustomFit abarca desde modificaciones técnicas para optimizar el uso profesional hasta una personalización adaptada a cada cliente, siempre con el respaldo de la experiencia del fabricante. Está actividad está presente en cinco fábricas en Europa y cuenta con más de 500 proveedores cualificados. Gracias a esta división especializada, los Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo y Peugeot Rifter y Partner fabricados en Vigo pueden adaptarse al milímetro a las necesidades de cada empresa y profesional con importantes ventajas en materia de calidad, agilidad y flexibilidad. Además, se han reducido al máximo los plazos de entrega al cliente y los riesgos de degradación de los vehículos por su transporte y almacenamiento ya que cuentan con la garantía del fabricante. El programa está plenamente integrado en la producción de la planta bajo los mismos estándares de la línea de montaje y los operarios de esta división reciben formación y cualificación.

Rosa Caniego, directora Comunicación Stellantis Iberia Newspress

Esta división CustomFit forma parte de Stellantis Pro One, la unidad de negocio de vehículos comerciales que combina las marcas del grupo para dar servicio a clientes profesionales de todo el mundo con más de 20 000 puntos de venta y servicio especializados.