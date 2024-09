La DGT quiere reducir de 6 a 4 los puntos de recuperación de carnet al hacer los cursos

La iniciativa de la DGT de reducir de 6 a 4 los puntos de recuperación del carnet de conducir que realizan los automovilistas, además de vulnerar los derechos de los conductores, es ilegal por no haber sido realizada de manera adecuada y será recurrida ante la Audiencia Nacional por la organización Automovilistas Europeos Asociados.

Esta iniciativa de la DGT ratificada por el Ministerio del Interior, además de perjudicar a los derechos de los automovilistas establecidos legalmente, infringe manifiestamente la Ley en opinión de AEA. Se argumenta que la redacción que se ha dado a los artículos. 3 y 4 de la Orden INT/914/2024, publicada esta mañana en el BOE, infringe manifiestamente el principio de jerarquía normativa establecido en el Art. 9. 3 de la Constitución, ya que la propia Ley de Seguridad Vial aprobada por el Parlamento estableció, desde hace más de 14 años, que “El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, hasta un máximo de seis puntos, por una sola vez cada dos años, realizando y superando con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, con la excepción de los conductores profesionales que podrán realizar el citado curso con frecuencia anual.”

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “la nueva regulación por parte del Ministerio del Interior de los cursos de recuperación parcial de puntos infringe manifiestamente el Art. 9. 3 de la Constitución y supone una merma de los derechos que el Parlamento otorgó hace más de 14 años a los automovilistas que querían recuperar puntos mediante la realización de un curso de sensibilización. Por ello, si ahora se pretende reducir de 6 a 4 los puntos que se pueden recuperar con estos cursos, tendrá que ser el Parlamento, y no el Ministerio, quién lo decida”. “Por tanto -concluye Arnaldo- si antes de que entren en vigor los nuevos cursos el próximo 4 de noviembre, el Ministerio no publica la oportuna corrección de errores en el BOE no nos quedara más opción que recurrir la orden ministerial ante la Audiencia Nacional.”

Desde que entró en vigor el carnet por puntos, en julio de 2006, la organización de defensa de los conductores, AEA ha venido denunciando fallos en el sistema del permiso por puntos que se utiliza en España y ha denunciado en reiteradas ocasiones que el modelo de permiso por puntos diseñado en España era perjudicial para los automovilistas, como consumidores, y para la competencia. Dicha situación fue corregida en 2023 a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y del tribunal Supremo, que obligó a las autoridades españolas a liberalizar los cursos de recuperación de puntos.