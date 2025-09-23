Enrique Lorenzana, nombrado director comercial de la nueva Santana

Santana Motors, histórico fabricante español fundado en 1956, anuncia el nombramiento de Enrique Lorenzana como director comercial de la compañía. La empresa de Linares, tras más de una década de inactividad, vuelve a la industria del motor con una generación de vehículos de todo terreno de alta tecnología de origen chino.

Con casi tres décadas de experiencia en el sector de la automoción, Enrique Lorenzana aporta a Santana Motors una sólida trayectoria internacional. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y con un Máster en General Management, inició su carrera en Audi como Area Manager para Madrid en 2001, para después incorporarse a Maserati, donde desempeño cargos como General Manager de Maserati Iberia o el de responsable del desarrollo de red en el centro de Europa, en la etapa de mayor crecimiento de la marca.

Posteriormente se unió a Aston Martin Lagonda Europe como Director de Ventas, con responsabilidad sobre 19 países, y más tarde a Genesis Motor Europe como director de desarrollo de esta marca en Europa. En los últimos dos años ha desempeñado cargos de alta dirección en el grupo Piaggio, representando a firmas de prestigio como Aprilia, Vespa, Moto Guzzi y Piaggio.

Su experiencia en el desarrollo de redes de concesionarios, la gestión de equipos de trabajo y su conocimiento del mercado nacional e internacional será clave para impulsar la estrategia de crecimiento global de Santana Motors. En esta primera fase, la compañía trabaja en la creación de una red comercial potente en España junto a socios y concesionarios de primer nivel, como base para una expansión posterior hacia otros mercados internacionales.

Su amplia experiencia en el desarrollo de redes comerciales internacionales, la gestión de equipos de primer nivel y el impulso de fabricantes de lujo representa un activo decisivo para el futuro de Santana Motors, según el CEO de la compañía Edu Blanco que cree que “Con su llegada, damos un paso firme hacia la consolidación de un proyecto que combina legado e innovación con una clara vocación internacional”.

Enrique Lorenzana cree que La historia de la automoción en España no se entiende sin la proeza que fue Santana, una compañía en la que confiaron fabricantes de renombre por su capacidad para crear el todoterreno definitivo. “Estoy muy ilusionado de poder dar continuidad a esta leyenda con una nueva generación de vehículos fabricados en España preparados para llevar la marca a nuevos mercados y conquistar nuevos horizontes”, comenta el nuevo director comercial.

Los nuevos modelos de Santana Motors se fabricarán en la histórica factoría Santana de Linares (Jaén), gracias a la alianza estratégica firmada en abril con ZNA y Anhui Coronet Tech Co. Fruto de esta colaboración nacerá una nueva generación de todoterrenos que mantiene la esencia histórica de la marca y, al mismo tiempo, incorpora innovación tecnológica y nuevas opciones de propulsión adaptadas a las exigencias del mercado actual. La compañía desvelará su nueva gama más adelante este año. Santana Motors fue fundada en 1956 y es una de las firmas que ha marcado el desarrollo de la automoción en nuestro país.