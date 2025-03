Land Cruiser, el todoterreno de referencia más deseado

Estamos ante un ejemplo del mal funcionamiento regulatorio que la UE impone a la industria del motor. El Land Cruiser 250 es de los mejores todoterreno que existen en el mercado. Un coche imprescindible para quienes busquen un automóvil de todo uso, rápido en asfalto y muy difícil de igualar fuera de carretera. Amplio, cómodo y con una buena terminación. Pero con un nivel de emisiones de 276 gramos y, como la reglamentación europea fija el límite del conjunto de las ventas de las marcas en 63,9, Toyota solo puede vender aproximadamente un tercio de la demanda que tiene este modelo para así evitar pagar multas millonarias. Por ello, el propietario de uno de estos vehículos puede considerarse un privilegiado.

El Land Cruiser tiene una larga tradición en el mundo del todoterreno, ya que su primera generación data de 1951. En su última edición limitada, la First Edition, el mercado español recibió tres centenares de unidades que se agotaron en pocas horas. Ahora llegan más unidades a los concesionarios ya que, de todos los países europeos, es en España donde este Toyota tiene más aceptación, a pesar de que su mecánica no es muy excepcional.

Bajo su capó delantero encontramos un motor de cuatro cilindros y 2,8 litros litros turbodiésel que desarrolla una potencia de 204 caballos. No parece excesiva, pero si resulta más que suficiente para poder obtener un comportamiento brillante en todas las circunstancias de la carretera o la pista porque tiene un par muy bajo y resulta muy elástico, además de dar su potencia máxima a un régimen de 3.400 revoluciones. Con un consumo por debajo de los diez litros, conseguimos un vehículo equilibrado entre el peso, que llega a 2,5 toneladas en las versiones más equipadas y la potencia. El conjunto mecánico se completa con una caja de cambios automáticas de ocho velocidades y, como es obligado, tracción permanente a las cuatro ruedas.

A pesar de que su factura final, por encima de los ochenta y cinco mil euros, no es un regalo, hay una larga lista de espera y, como hemos señalado antes, podría triplicar o incluso multiplicar por cuatro sus ventas en pocos días si no existieran las trabas que impone la legislación europea y se pudieran traer al mercado español más ejemplares. Una posibilidad que se barajó cuando la marca japonesa anunció la comercialización de este modelo con un motor híbrido de similar potencia. Pero luego se supo que esta nueva mecánica no llegará durante este año, por lo que el número de Land Cruiser a la venta actualmente está limitado a medio millar de unidades.

Las dimensiones del este Land Cruiser son generosas, ya que mide 4,92 metros de largo por 1,98 de ancho y 1,86 de alto. Es decir, es ocho centímetros más largo que el anterior y casi toda esta diferencia la encontramos en una mayor distancia entre ejes, que llega ahora a los 2,85 metros, lo que mejora su habitabilidad interior. Hay que tener en cuenta que dispone de hasta siete plazas y un maletero de 600 litros en su configuración más habitual, que es con dos filas de asientos. La estética de su carrocería es bastante impresionante desde todos los lados. La vista lateral presenta una estructura de líneas rectas y cintura muy alta con llantas de hasta 20 pulgadas y protectores en plástico negro en los pasos de rueda, así como un estribo lateral bajo las puertas para facilitar el acceso al interior. Destaca una gran zona acristalada y las barras para fijar equipajes en el techo. La parte trasera está dominada por el gran portón de acceso a la zona de carga, con una amplia ventana y los faros verticales.

Aunque Toyota dispone de dos versiones para este modelo, la marca ha preferido priorizar las versiones mejor equipadas dado qué es lo que pide mayoritariamente una demanda de clientes ávidos por lo mejor, aunque la factura se eleve unos diez mil euros. Están incluidos elementos como los asientos muy confortables tapizados en cuero, volante multifunción, instrumentación digital, faros led, techo de cristal practicable, pantalla de información y entretenimiento de más de doce pulgadas, sonido con 14 altavoces.… Y en lo que se refiere a la mecánica, bloqueo del diferencial trasero, barra estabilizadora desconectable y, muy importante para su uso fuera del asfalto, con cuatro modos de conducción para adaptarse mejor a terrenos deslizantes como la nieve, la arena o el barro.

En circunstancias difíciles es cuando se aprecia mejor la mejora que ha tenido es chasis, con muchos más puntos de soldadura que han incrementado su rigidez de manera muy apreciable y que además nos permite superar obstáculos importantes gracias a los ángulos de entrada y de salida que son de 31 y 23 grados respectivamente, además de una distancia al suelo de 21,5 centímetros, lo que le permite vadear sin problemas pequeños regatos. Además, dispone de una cámara que nos indica lo que nos vamos a encontrar delante de las ruedas y que, por la posición ante el volante, se nos escapa de la vista. Otra ventaja es la barra estabilizadora delantera desconectable que hace que la rueda tenga un recorrido de altura extra de cinco centímetros para poder pasar mejor por obstáculos especialmente difíciles. En estos casos tenemos además la ayuda de un control especial para pasos complicados por los que tengamos que avanzar de manera muy lenta.

En fin, un compendio de tecnología aplicada a la conducción en los terrenos difíciles, pero que se complementa con un espacio y una terminación interior que nos hará disfrutar asimismo en el uso diario. Un todo terreno especialmente eficaz y robusto.