Maxus amplía su oferta de comerciales con motores eléctricos y diésel

Dentro del panorama de vehículos comerciales del mercado español va introduciéndose con fuerza la marca china Maxus, que pertenece a Saic, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. La entrada del grupo en el campo de los comerciales se produjo a raíz de la compra en el año 2009 del fabricante británico de furgonetas LDV y ha desarrollado una gama de modelos especialmente pensados para las necesidades del reparto en ciudad, donde cuenta con la ventaja de sus motores eléctricos.

eDeliver9 Astara

La oferta de la marca, que distribuye en España el grupo Astara, se inicia con el modelo eDeliver 3, que, por sus dimensiones y su agilidad, es la opción ideal para entornos urbanos. Su tamaño facilita las maniobras en calles estrechas y su motorización eléctrica, con batería de 50,2 kWh, garantiza cero emisiones y un bajo coste operativo. Y su etiqueta Cero le permite circular sin restricciones en las grandes ciudades. Su diseño permite carrozados de hasta 5,15 metros de largo y 1,81 de ancho. En su versión LWB (Long Wheel Base) ofrece una mayor capacidad de carga.

Una dimensión superior es el chasis cabina eDeliver9. Un vehículo diseñado para quienes buscan más autonomía y capacidad, sin perder las ventajas de su motor eléctrico a pesar de su mayor formato. Está disponible en las medidas L3 y L4, para adaptarse a las necesidades de carga que se precisen. Con una longitud máxima de carrocería de hasta 4,36 metros, su capacidad dependerá del tipo de carrozado elegido. Además, está disponible en versión N1, con una capacidad de carga máxima de 3.500 kg, y en versión N2, que llega a los 4.250 kilos. Tiene una batería de 65 kWh que proporciona la autonomía necesaria para una larga jornada de trabajo sin emisiones.

Para quienes prefieran el transporte con motores de combustión, el Deliver 9 puede estar equipado con un motor diésel de bajo consumo. Esta versión presenta una longitud máxima de carrocería de 4,62 metros y una anchura de hasta 2,25 metros y se puede adaptar a varias configuraciones. Está disponible en las medidas L3 y L4 para diferentes necesidades de carga e incorpora de serie doble rueda trasera, con la opción de rueda sencilla según el deseo del comprador, mientras que su capacidad de carga llega a los 3.500 kilos.