Peugeot vende a Mahindra su división de motos

La empresa india Mahindra, que ya posee más de la mitad del capital de la división motociclista de la francesa Peugeot, adquirirá la totalidad de las acciones en los próximos meses, según un comunicado hecho público en la tarde del viernes.

Para ello la empresa hindú utilizará la sociedad Mahindra Two Wheelers Europe, que será la adquirente del 100% del capital de Peugeot Motocycles. La marca Peugeot seguirá vigente, así como la colaboración de ambas empresas en materia de diseño.

Para Mahindra esta operación se inscribe en un proyecto más amplio cuyo objetivo es desarrollar la empresa en los mercados europeos clave e implantarse en nuevas regiones, entre ellas diferentes países de Asia. Para ello, se van a realizar el lanzamiento de siete nuevos productos hasta el año 2021.

Mahindra Two Wheelers Europe es una filial de Mahindra & Mahindra Ltd., una sociedad del grupo Mahindra, con un valor de 20.700 millones de dólares y sede social en Bombai, en India. En enero de 2015, Mahindra Two Wheelers Europe compró el 51% del capital de la división motociclista de Peugeot.