Le preguntamos a la IA qué coches son los más seguros y esto es lo que dijo

Tener un coche significa tener mayor libertad, movilidad e inmediatez, pues te permite moverte fácilmente por la ciudad en la que vives sin depender del transporte público. Sin embargo, no todos los vehículos son iguales, algunos tienen mejoras en muchos de sus aspectos, no solo visuales, sino también en otros como la velocidad, seguridad, durabilidad, etc.

De esta manera, elegir un coche se convierte en una importante labor pues siendo certero evitas reparaciones costosas e incluso cambios de coche innecesarios. Los expertos recomiendan basarse en puntos como el consumo, seguridad, mantenimiento y garantía.

Ahora bien, si nos centramos en la seguridad, es uno de los puntos más importantes a la hora de elegir vehículo, pues al fin y al cabo de este concepto depende nuestras propias vidas.

Los coches más seguros del mercado según la IA

En primer lugar hay que saber que Euro NCAP, es el organismo europeo de referencia en seguridad en cuanto a vehículos se refiere. La protección de ocupantes adultos, niños, usuarios vulnerables (peatones y ciclistas) y los sistemas avanzados de asistencia al conductor son los criterios clave.

Ahora bien, dichos criterios se aplican a los vehículos dando unos resultados que se pueden agrupar dependiendo del modelo de coche que vas a adquirir. No es lo mismo la seguridad que ofrece un SUV, que la que ofrece un deportivo. De esta manera, los vehículos se pueden agrupar en las siguientes categorías

Familiar grande: Skoda Superb y Volkswagen Passat destacan por su seguridad estructural y tecnológica, con puntuaciones altas en todas las categorías.

Ejecutivo: Mercedes-Benz clase E ofrece un equilibrio excepcional entre protección pasiva y sistemas avanzados de asistencia.

Eléctricos: Volkswagen ID.7 y Hyundai IONIQ 5 sobresalen tanto en protección de ocupantes como en tecnologías de asistencia.

SUV premium: Volvo XC60 y XC40 mantienen su reputación como referentes en seguridad, con equipamiento de última generación.

Compactos: Volkswagen Golf sigue siendo una opción segura y accesible, aunque con puntuaciones ligeramente inferiores a los líderes absolutos.

¿Cómo elegir un buen coche?

A parte de la seguridad, como comentábamos al principio existen una serie de criterios clave a la hora de elegir un buen vehículo. Por ello, el vehículo que tenga las puntuaciones más altas será aquel que la gente prefiera.

Antes de empezar con los criterios clave, hay un factor que prima por encima del resto, el presupuesto. Lo primer antes de buscar un coche nuevo es el presupuesto. Tienes que saber cuánto puedes gastarte en global o mensualmente si quieres financiar tu compra. A la hora de hacer este cálculo no te olvides tener en cuenta gastos adicionales como el seguro, el combustible, los impuestos...

El siguiente paso es hacer la pregunta de ¿Cuántos kilómetros recorres al año? Muchos expertos explicaban que este factor puede ayudarte a elegir entre un coche diésel y uno gasolina. Dichos profesionales afirman que si pasas la línea de los 40.000 kilómetros al año o ideal es comprar un vehículo diésel.

Después, viene la incógnita sobre si vas a conducir principalmente por ciudad. Los vehículos utilitarios modernos, sobre todo los de segmento A o B son ágiles y prácticos, se aparcan en cualquier sitio y alcanzan unos niveles de tecnología y confort que no tienen nada que envidiarle a los de categorías superiores.

A continuación, vienen tus necesidades y estilo de vida. Tu estilo de vida juega un papel esencial en la elección de tu coche. Si tienes una familia numerosa, probablemente necesites un vehículo espacioso como un SUV. Para aquellos que conducen largas distancias diariamente, la comodidad y la eficiencia de combustible son primordiales.

Por último vienen una serie de consejos, que sumados a los puntos anteriores te ayudarán a elegir un nuevo vehículo. Así pues, debes investigar y comparar precios, realizar pruebas de conducción si te lo permiten, consulta opiniones y valoraciones