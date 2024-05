¿Qué autonomía y consumo tiene un coche eléctrico?

En este artículo, profundizamos en esta cuestión, explorando los factores que influyen en la autonomía y el consumo de un vehículo eléctrico.

Autonomía real vs. autonomía homologada

En primer lugar, a la hora de estimar la autonomía coche eléctrico, se debe tener en cuenta que la autonomía homologada de la que se habla en las especificaciones del vehículo no corresponde a la cantidad real de kilómetros que se pueden recorrer en condiciones de conducción normales.

La autonomía homologada se obtiene a partir del ciclo de prueba homologado (WLTP), que no siempre reproduce las condiciones de conducción de la vida real. No conocer esta diferencia puede llevar a resultados no deseados durante la conducción.

En general, la autonomía real suele ser un 20-30 % inferior a la homologada. Por lo tanto, el hecho de que un coche tenga una autonomía homologada de 400 km significa que, en la práctica, puede recorrer, en promedio, de 280 a 320 km.

Factores que afectan a la autonomía de un vehículo eléctrico

Ahora, profundicemos en los principales factores que influyen en la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer con un coche eléctrico:

Capacidad de la batería. Es el factor más determinante. Cuanto mayor es su capacidad, mayor es la cantidad de electricidad almacenada y, por consiguiente, la autonomía potencial del vehículo.

Eficiencia del motor. Define la cantidad de electricidad que se convierte en movimiento. Comparativamente, los motores más eficientes ofrecen más autonomía con menos energía.

Estilo de conducción. La forma en que conduces tu vehículo tiene un gran impacto en su autonomía. Acelerar y frenar de forma súbita consume más energía que una conducción suave y a una velocidad constante.

Condiciones climáticas. El frío y el calor extremos pueden afectar la autonomía del vehículo, ya que se requiere más energía para calentar o enfriar el habitáculo a una temperatura confortable para los pasajeros.

Uso de accesorios. Accesorios como los sistemas de sonido, vídeo y GPS pueden reducir la autonomía del coche.

Estado de la batería. Con el tiempo, la capacidad de la batería disminuye, y con ella, también la autonomía. Para mantener en buen estado la batería durante más tiempo, debes seguir las recomendaciones del fabricante.

Condiciones de conducción. Ten en cuenta que, al contrario de lo que ocurre con los vehículos de combustión, la autonomía urbana de un coche eléctrico es superior a la autonomía en carretera o mixta, puesto que en los vehículos eléctricos la frenada regenera baterías.

Peso del vehículo. Cuanta más carga transporte el vehículo, más energía requerirá para moverse, lo que repercutirá directamente en su autonomía.

Presión de los neumáticos. Una presión inadecuada en los neumáticos repercute negativamente en la eficiencia energética del coche.

Carga de la batería. La manera en la que cargues la batería implica un impacto en su vida útil. Te recomendamos utilizar cargadores de calidad y no recurrir con frecuencia a la modalidad de carga rápida.

Está claro que la autonomía de un vehículo eléctrico es un valor dinámico que se ve afectado por muchos factores. Conocerlos te ayudará a entender por qué la autonomía real difiere de la indicada por el fabricante. Esto, como veremos a continuación, te permitirá tomar medidas para aprovechar al máximo la energía de la batería.

Consejos para aumentar la autonomía de un coche eléctrico

Estas son algunas recomendaciones para mejorar la autonomía de tu coche eléctrico.

Presta atención al tráfico. Observa tu entorno y disminuye poco a poco la velocidad al acercarte al semáforo o a un embotellamiento de tráfico.

Mantén una velocidad constante en la carretera. Usa el control de crucero incorporado en los coches de conducción autónoma y en otros modelos para reducir al mínimo las variaciones de velocidad.

Activa la frenada regenerativa. Esta tecnología permite que la batería se recargue al pisar el freno, aprovechando así la energía cinética que se produce al detenerse.

Procura no cargar el vehículo en exceso. Cuantas más personas viajen en el coche o más utensilios o bultos cargues en él, más energía necesitará el automóvil para poder circular y, por tanto, más rápido se agotará la batería.

Conclusión

Al ser tan eficientes y respetuosos con el medioambiente, los vehículos eléctricos son una excelente alternativa a los modelos de combustión interna. Pero es esencial considerar que su autonomía depende de diversos factores.

Una conducción adecuada y la implementación de ciertas medidas prácticas te permitirán disfrutar de muchos kilómetros antes de tener que preocuparte por recargar la batería de tu coche.