¿Qué significa la nueva señal que la DGT está poniendo en las carreteras?

Cuando cogemos el coche, la circulación por las carreteras va más allá que seguir las líneas que delimitan el carril por el que transitas. Hay que prestar atención a numerables factores más tanto del vehículo que utilizas, la zona geográfica por donde transites y el resto de conductores de la vía. Por esta razón, es de vital importancia conocer todo aquello relacionado con la conducción.

Ahora bien, para preservar la seguridad de aquellos que circulen por las carreteras españolas la Dirección General de Tráfico (DGT) exige conocer las reglas de circulación que vienen reguladas por una serie de normas consolidadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En dichas normas vienen recogidas todas las señales de tráfico existentes en el territorio nacional.

La nueva señal de tráfico que están colocando en las carreteras españolas

Esta señal tiene como nombre "ruta provincial" y sirve para que los conductores sepan el tipo de vía por el que circulan o cruzan. El color blanco se debe a que no quería que se confundiese con las señales de "velocidad recomendada" que es blanca y azul.

Hay que puntualizar que esta señal es poco común verla en la geografía española, debido a que la DGT apenas está comenzando a implementarla para que los conductores tengan una referencia más de por dónde circulan. Su objetivo principal es facilitar la localización en casos de emergencia, mantenimiento vial o navegación.

Si a lo largo de la carretera vemos una señal de color blanco con un número cinco negro en medio estamos viendo el kilómetro de la carretera en el que te encuentras. Es decir, indica el kilometraje de la ruta.

Señal "ruta provincial" La Razón

Las multas por no respetar las señales de tráfico

No respetar todas las señales de tráfico tiene distintas multas dependiendo de la señal a la que no estés haciendo caso. Esto se debe a que no es lo mismo saltarte una señal de stop, que una señal de velocidad mínima obligatoria. Sin embargo, estas son las multas en función de la gravedad de la infracción:

Leves : Hasta 100 euros

: Hasta 100 euros Graves : Hasta 200 euros

: Hasta 200 euros Muy graves: por encima de 500 euros

Por ejemplo, saltarse una señal de Stop está considerada como una infracción grave, por lo que te pueden poner una multa de hasta 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir. Las dos únicas excepciones que permiten saltarse un stop son: por un lado, si un agente te indica que sigas hacia adelante, mientras que por otro si estamos haciendo caso a un coche de policía o cualquier señalización con conos puesta por un agente en la vía donde estás transitando.

Jerarquía de señales de tráfico en España

En España, las señales de tráfico siguen una jerarquía estricta que determina su prioridad: