Symbioz, la nueva apuesta familiar de Renault

El pasado mes de abril, Renault daba a conocer en Madrid un Captur completamente renovado como fruto de su “Renaulation” (plan industrial de renovación integral de la marca), con todos los atributos necesarios para seguir la estela de éxito de este vehículo que se fabrica en Valladolid para todo el mundo. Apenas un mes después, y esta vez en la capital francesa, la marca ha presentado el Symbioz, un modelo de 4,41 metros de largo, que compartirá también la fábrica vallisoletana en exclusiva.

Symbioz Renault

Es el hermano mayor del Captur, del que se diferencia ante todo por una parte trasera más larga y amplia, que convierte el conocido SUV urbano en un vehículo mucho más familiar, en la tradición de Renault de apostar por vehículos polivalentes como el R16, que hace ahora 60 años inició una gama de familiares que tuvieron continuidad con proyectos como Espace o Scenic.

Symbioz Renault

Lo cierto es que, vistos de frente, no es fácil diferenciar ambos modelos pues comparten la plataforma CMF-B y el nuevo lenguaje de marca del diseñador Gilles Vidal, aplicado por el equipo de proyectos de diseño de Renault que dirige la española Paula Fabregat. El poderoso frontal con líneas horizontales, con faros estilizados, tomas de aire laterales en forma de medio rombo y un capó más horizontal, es una de las señas de identidad similares a las ya vistas en los últimos lanzamientos del grupo, al estilo de Scenic o Austral.

Symbioz Renault

La falsa parrilla, realizada en material plástico con formas geométricas y pintada desde el interior, y las llantas de 18 y 19 pulgadas, son específicas para este nuevo proyecto, que comparte con su hermano de factoría el salpicadero, caracterizado por una generosa pantalla, con teclas físicas para el acceso a sistemas como la climatización.

El Symbioz disfruta del sofisticado sistema “openR link”, con 29 ayudas a la conducción que aumentan extraordinariamente la seguridad, así como aplicaciones para planificar los viajes y el comportamiento del vehículo. A este sistema se puede conectar el teléfono móvil a través de Android Auto o Apple Car Play y disfrutar de las principales apps de Google como la navegación por Waze o la música de Spotify, entre otras muchas. Los asientos están tapizados con diferentes tejidos y colores propios para los tres acabados previstos: Techno, Sprit Alpine e Iconic. La personalidad propia del Symbioz aparece primero sobre la cabeza de los ocupantes, puesto que puede comprarse con el techo solar panorámico Solarbay que, con sólo un botón o un comando de voz, puede oscurecerse e incluso hacerlo por partes. La mejor seña de identidad, que confiere personalidad propia a Symbioz, está en el diseño de la parte trasera, obra de Paula Fabregat y su equipo. El coche ha crecido20 centímetros y amplía la habitabilidad de las plazas traseras, cuya banqueta que puede desplazarse 16 centímetros para ampliar el espacio para las piernas. El maletero, que ofrece 492 litros de capacidad, puede ampliarse a 624 si movemos la banqueta trasera, y hasta 1.582 litros en caso de abatir respaldos posteriores y obtener una plataforma de carga.

Renault presentará el 2 de mayo el Symbioz e-tech Full Hybrid que se fabricará en Valladolid en exclusiva RENAULT Europa Press

El volumen posterior añadido a la carrocería cuenta con nuevas líneas que cierran con elegancia los laterales y su conexión con el portón trasero vertical, que es eléctrico. Dispone de un alerón sobre el mismo, prolongando el techo y aportando más aplomo y personalidad al diseño del nuevo vehículo. La imagen percibida tras el esfuerzo de los diseñadores es un vehículo de cinco plazas mucho más familiar y polivalente, incluso más formal, que también tendrá sin duda su sitio en las flotas de empresa y de alquiler. Según Renault sólo se ofrecerá, por el momento, con un motor híbrido no recargable, el probado E-Tech Full hybrid de 145 caballos, que compagina un propulsor de gasolina de cuatro cilindros y 1,6 litros de 94 CV, junto a dos motores eléctricos eléctricos. Todos ellos van coordinados electrónicamente y accionados por una caja de cambios automática, que combina las tracciones eléctrica y térmica. El primero es el denominado HSG, de 128 kW, que actúa como generador y motor de arranque, y el segundo es un motor que aporta 36 kW, y que ayuda a mover el vehículo y es capaz de hacerlo en solitario cuando se requiera. Para su funcionamiento se ha instalado debajo de las plazas traseras una batería de 1,2 kW/h. El sistema permite consumos en torno a los cinco litros cada 100 kilómetros y cuenta con varios modos de conducción, aunque arranca siempre como vehículo eléctrico. No se ha informado todavía del precio del vehículo, que viene a ocupar un hueco en los modelos de la marca en el segmento C, entre el Captur, por un lado, y de otro el Arkana y el Austral que se distancian del Symbioz tanto por sus mayores dimensiones como por los precios, más elevados. También comparte espacio en este segmento con dos modelos totalmente eléctricos de Renault: el Megane E-Tech y el Scenic E-Tech. Habrá que esperar al verano para que se produzcan las primeras entregas y quizás, para entonces, se sabrá si la marca añadirá otras motorizaciones a la oferta del Symbioz.