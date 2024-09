Si tienes este tipo de neumático, podrías recibir una fuerte multa: ya están prohibidos en algunos países

Los neumáticos son una parte de nuestro vehículo, pues es el único punto de contacto que este tiene con la carretera. De su estado y características dependen muchos factores, tales como la estabilidad, adherencia o la capacidad para frenar. Así, en función de cada uno de los medios de transportes hay un tipo diferente, pero existe un tipo en especial que está comenzando a ser prohibido, y de llevarlo, puede conllevar una fuerte multa. Se trata de una sanción que está empezando a entrar en vigor en algunos países.

Tal es el caso de Francia, que con los recientes cambios legislativos, obliga a los usuarios a verificar con qué neumáticos están equipados los vehículos. Una regulación que en el país galo entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de 2024 y que afectará a los neumáticos permitidos en carreteras de montaña durante el invierno.

A partir de esa fecha, solo se aceptarán neumáticos con el símbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), que garantiza un rendimiento superior en condiciones invernales extremas. Y por el contrario, no estará permitido que los vehículos estén equipados con neumáticos con el marcaje M+S.

Esto se debe a que los M+S no están sujetos a ningún estándar específico de rendimiento invernal. Estos neumáticos no son necesariamente neumáticos de invierno, y puede que algunos no estén preparados para cumplir su cometido cuando hay mucha nieve o hielo. En general, un neumático marcado como M+S suele cumplir una serie de requisitos, como contar con al menos un 25% de área sin superficie de contacto o disponer de surcos y hendiduras.

Mientras tanto, el neumático 3PMSF es aquel cuyo comportamiento sobre nieve ha superado los requisitos mínimos para ser homologado como tal. Solo un vehículo que esté equipado con este tipo de neumáticos puede circular sobre nieve sin necesidad de cadenas.

El tipo de sanciones relativa a este tipo de neumáticos ya se están aplicando en Francia, de tal manera que los usuarios que circulan frecuentemente por zonas montañosas o suelen viajar en época invernal, deben revisar el equipamiento lo antes posibles para evitar sanciones.

En España, por ahora, no se han adoptado medidas similares. Lo más parecido son las multas por llevar neumáticos no homologados o desgastados. Mientras que el hecho de no llevar neumáticos homologados supone una multa de 500 euros e incluso la inmovilización del vehículo, el uso de un vehículo de neumáticos desgastados podría llevar a una multa de 200 euros por neumático que no esté en condiciones de circular.