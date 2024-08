¿Vas a alquilar un coche? Sigue estos pasos para no tener sorpresas

Aunque la mayoría de los españoles van a usar su propio coche en esta semana de puente, otros muchos escogerán la posibilidad de desplazarse hasta su lugar de vacaciones en tren o en avión y allí alquilar un coche para llegar hasta su punto final de destino. Alquilar un coche durante las vacaciones es además una excelente oportunidad para explorar nuevos destinos con comodidad.

No obstante, es importante seguir unas cuantas recomendaciones para que la experiencia sea un éxito y así poder disfrutar del viaje con la máxima seguridad y comodidad. Lo primero es que, cuando hayamos fijado las fechas exactas de nuestro viaje, deberíamos reservar con antelación para así poder disponer de una mayor disponibilidad de modelos y además conseguir mejores precios. Porque reservar con antelación no solo ayuda a asegurar el tipo de coche más afín a tus necesidades, sino que también ofrece más beneficios en materia de promociones y descuentos exclusivos.

Es también importante realizar una investigación previa sobre el destino para así estar al tanto de las particularidades locales, así como las normas de tráfico específicas o las áreas con acceso restringido para vehículos de alquiler. Hacer una investigación sobre las carreteras que querremos recorrer hasta nuestros puntos de destino también será una ventaja. Y nos evitará problemas si tenemos que circular por caminos de tierra, ya que no todas las empresas de alquiler permiten circular por carreteras no asfaltadas.

Antes de alquilar un coche es fundamental entender qué tipo de seguro estamos contratando. Muchos de los conductores escogen por defecto un seguro básico contra terceros o un seguro a todo riesgo con franquicia. Aunque si el dinero no es problema, lo más recomendable es contratar un seguro a todo riesgo sin franquicia para estar lo más cubierto posible durante las vacaciones y disfrutar del descanso con la mayor tranquilidad. Además, también destacan la importancia de leer atentamente las exclusiones y restricciones de las pólizas de seguro y fijarse en si las coberturas incluyen neumáticos, parabrisas, pérdida de llaves o daños en el interior del coche.

Para evitar discusiones posteriores, es importante antes de montarse en el coche de alquiler realizar una inspección minuciosa del vehículo. Este paso inicial garantiza que cualquier detalle sea documentado correctamente. Incluso podemos tomar fotos o videos del estado del coche, prestando atención a cualquier rasguño, abolladura o desperfecto. De esta forma, se evitarán malentendidos y posibles cargos por daños que ya estaban presentes al momento de la recogida. Además, una inspección detallada proporciona tranquilidad al saber que el vehículo está en condiciones óptimas para el viaje, permitiendo disfrutar de las vacaciones con total confianza y sin preocupaciones adicionales.

La opción de alquiler con kilometraje ilimitado no dará una mayor tranquilidad en nuestros recorridos ya que, con esta opción, podrás recorrer distancias largas sin preocuparte por cargos adicionales por kilometraje. Esto no solo te permite disfrutar de una mayor libertad para viajar a tu propio ritmo, sino que también elimina el estrés asociado con los límites de kilometraje. Si planeas realizar una larga ruta o simplemente deseas tener la tranquilidad de no contar los kilómetros, el kilometraje ilimitado es una opción ideal para una experiencia de conducción sin restricciones. La posibilidad de añadir un segundo conductor puede ser fundamental si planeas recorrer largas distancias durante tus vacaciones. Esta opción no solo ofrece una mayor flexibilidad y comodidad, permitiendo cambiarte al volante y reducir el cansancio, sino que también contribuye significativamente a la seguridad en carretera.

Por último, antes de iniciar la ruta deberemos revisar atentamente la documentación del vehículo y la nuestra propia. Es conveniente llevar siempre el carné de conducir y una tarjeta de crédito con el nombre del conductor principal. Y estudiar previamente al viaje si se necesita algún documento adicional, como, por ejemplo, un permiso internacional de conducir para viajes a otros países. Tener toda la documentación en orden no solo facilita el proceso de recogida del vehículo, sino que también te proporciona la seguridad de cumplir con todos los requisitos legales y disfrutar al máximo de tus vacaciones.