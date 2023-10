Las ventas de coches sólo crecieron un 2,3% en septiembre, muy por debajo de la media anual

Las ventas de turismos han registrado únicamente una subida del 2,3%% en septiembre, rompiendo así la tendencia de subidas más importantes que se han registrado en los ocho primeros meses del año. El mercado de turismos y todoterrenos llegó a 68.083 unidades en septiembre, con lo que el acumulando hasta el mes pasado queda en un 18,5% durante 2023, pero un 15% inferior previo a la pandemia.

Aunque el mercado vuelve a sumar una cifra positiva, este noveno mes ha registrado una tasa de crecimiento menor que los meses anteriores marcado, entre otras razones, por la alta inflación y la incertidumbre política. En el acumulado del año, ya son 711.380 unidades matriculadas durante 2023. Con ello se calcula que el cierre del año se situará en el entorno de las 930.000 unidades, cifra muy inferior a los 1,2 millones registrados en 2019, último año antes de la pandemia.

Por canales son las ventas dirigidas a empresas y particulares los que logran mejorar sus resultados respecto al año anterior. En concreto, las unidades dirigidas a empresas registran un incremento del 4,9% en septiembre, con 32.096 ventas. De igual manera, el canal de particulares, aunque inferior todavía a las cifras prepandemia, logra sumar 33.155 ventas, con un aumento del 9,4%. Por su parte, los alquiladores, tras el período estival, caen un 43,9%, con 3.552 unidades en septiembre. Hay que señalar que los datos de matriculaciones de septiembre han salido tres días más tarde de lo normal porque el último día del mes pasado colapsó el sistema de registro de la Dirección General de Tráfico y muchos vehículos se quedaron sin matricular.

En opinión de Félix García, director de comunicación de la asociación de fabricantes Anfac, “septiembre cierra con un ligero aumento en las ventas de turismos a pesar de tener un día hábil menos que en el mismo mes de 2022. Todos los meses del año han cerrado en positivo. Pero no menos cierto es que la incertidumbre política, un escenario elevado de tipos de interés han hecho mella en el volumen. Un mercado con cerca de 70.000 unidades para un mes como septiembre no es una gran cifra”. De todas formas, el año continúa siendo positivo con un alza del 18,5%. Con estos datos y persistiendo una inflación al alza, no somos optimistas para conseguir alcanzar las 950.000 unidades previstas como cierre de año”.

Un dato positivo es que se están superando los problemas de falta de suministro para la venta. Estiman los concesionarios que, de cara al tramo final del ejercicio, el hecho de que haya más stock en las exposiciones, de que haya más coches disponibles, va a abrir buenas oportunidades para los compradores en el último trimestre, pero no será suficiente para que haya un incremento notable de matriculaciones. Es actor espera una recta final de año con incertidumbre, a sabiendas de que alcanzar un escenario político estable contribuiría a no debilitar todavía más un mercado que cerrará el año alrededor de un 25% por debajo de su volumen natural.

Durante el mes de septiembre, Toyota ha vuelto a ser la marca que ha conseguido más ventas, con 5,748 unidades y asimismo lidera el mercado en los nueve primeros meses del año con 58.788 matriculaciones. La segunda posición en ambas clasificaciones es para Kia, con 4.614 coches vendidos en septiembre y 49.906 en el conjunto del año. Para la tercera posición hay reparto de marcas. Ema septiembre fue Peugeot con 4.410 unidades el que sigue a Kia, pero en el conjunto de los nueve primeros meses se coloca tercera Volkswagen, con un total de 48.636 vehículos.

Por lo que se refiere a los modelos, la china MG vuelve a liderar el mes con su modelo ZX, como ya lo hizo en agosto, con 2.432 coches, por delante del Peugeot 2008 (1.721) y el Nissan Qashqai (1.596). En el acumulado del año el liderazgo es el Dacia Sandero el líder, con 19.655 matriculaciones, por delante del Seat Arona (18.001) y el Peugeot 2008 que totaliza 15.271 unidades.