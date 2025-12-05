Las ventas de Polestar crecen el 15% en España y un 68% en Portugal

Las ventas de la marca sueca Polestar, de propiedad del grupo chino Chery, crecieron en España un 15%, hasta alcanzar las 820 unidades. En Portugal, que también depende de la central de Madrid, el incremento ha sido superior, del 68%, aunque el número total de unidades vendidas es menor, con 520 matriculaciones en el país vecino. Para el próximo año la marca espera un fuerte crecimiento, impulsado por la apertura de nuevos puntos de representación en Lisboa, Oviedo y Zaragoza, además de las inminentes inauguraciones antes de final de año en Málaga, Canarias y Faro. Para 2026 está prevista también la apertura de exposiciones en Salamanca, Murcia y en la zona sur de Madrid. A todo ello se unirá la llegada al mercado del nuevo Polestar 5, que desembarcará en España en abril de 2026.