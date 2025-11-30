El Volvo XC60 sube un escalón con sus híbridos enchufables

Dentro de la gama de Volvo, el XC60 es quizás el modelo más completo. Se comercializa con varios tipos de motorizaciones, ofrece una gran habitabilidad interior y tiene un tamaño amplio sin llegar a ser excesivo. Además, presenta un diseño con personalidad propia que destaca en un mercado donde los SUV de diferentes marcas se parecen cada vez más entre sí. Todas estas virtudes han convertido al XC60 en el Volvo más vendido de la historia de la compañía sueca.

XC60 Newspress

Como es tradición en la marca, el equipamiento en materia de seguridad activa y pasiva se sitúa en uno de los niveles más altos del mercado, con tecnologías como City Safety, un sistema de frenado automático de emergencia a baja velocidad incluido de serie, diseñado para evitar pequeños golpes a velocidades de hasta 30 km/h. Algo especialmente útil en ciudad, donde abundan obstáculos que a veces pasan desapercibidos, como poyetes, bolardos o incluso vehículos que aparecen de forma inesperada.

XC60 Newspress

La última evolución del modelo presenta mejoras tanto en su diseño exterior como en la confortabilidad interior, aunque mantiene sus dimensiones: 4,70 metros de largo, 1,90 m de ancho y 1,66 m de altura, con 2,87 m de distancia entre ejes. Estas proporciones proporcionan una gran habitabilidad interior, con espacio suficiente para cinco adultos y un maletero enorme de 468 litros, ampliables hasta 1.543 litros al abatir los respaldos traseros. El conjunto tiene un peso de 2.150 kilos.

En la carrocería, los cambios más importantes se aprecian en el frontal, con una nueva entrada de aire en la parrilla, llantas de hasta 22 pulgadas, faros con la característica forma de “martillo de Thor” presente en toda la gama Volvo y luces traseras más oscurecidas. En el interior prima una vez más el espacio y el confort, con materiales de alta calidad y detalles como el mando de cristal de la palanca de cambio o el cargador inalámbrico para móviles. El silencio de marcha y la ausencia casi total de ruidos externos permiten disfrutar plenamente del excelente equipo de sonido Bowers & Wilkins. En el centro del salpicadero se encuentra una pantalla táctil de 11,2 pulgadas con varios servicios de Google integrados.

XC60 Newspress

En el apartado mecánico, el nuevo XC60 dispone de tres opciones de motor térmico complementado por baterías y motores eléctricos, con distintos niveles de hibridación. El B5, de 250 caballos, es un híbrido ligero con etiqueta ECO y un consumo de 7,5 l/100 km. Un escalón por encima se encuentra el T6, con 350 caballos, un híbrido enchufable con etiqueta CERO y un consumo homologado de solo 2,9 l/100 km. La versión más potente es el T8, también híbrido enchufable con etiqueta CERO, que alcanza los 455 caballos y un consumo mixto inferior a 3,5 litros. Esta cifra sitúa al XC60 entre los SUV más potentes y eficientes del mercado. Los dos híbridos enchufables cuentan con una batería de 18,8 kWh que ofrece una autonomía eléctrica superior a los 80 kilómetros. Todas las versiones disponen de cambio automático de 8 velocidades y tracción a las cuatro ruedas.

El comportamiento en carretera combina practicidad con emoción. Es un vehículo con vocación familiar, concebido para largos viajes con total comodidad y un aislamiento acústico sobresaliente. Muestra una estabilidad destacada no solo en vías rápidas, sino también en tramos de curvas, donde su peso pasa inadvertido gracias a la eficacia de las suspensiones y la precisión de la dirección. Tampoco renuncia a las prestaciones deportivas, como demuestra su aceleración: pasa de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos. Un coche muy completo, con un diseño acertado y elegante, disponible desde 67.300 euros. Una cifra elevada, pero equilibrada si se compara con modelos similares de las marcas alemanas premium.