La serie más humana (y absurda) que te hará reír sin querer llega a Movistar Plus+ con la oferta de Black Friday

Entre silencios, gestos y pequeñas rutinas, convierte lo normal en algo extraordinario. Una comedia que encuentra la risa en lo cotidiano y la ternura en los días más corrientes.

No hace falta que pase nada fuera de lo común para reírte. A veces basta con un mal día, una comida familiar o una conversación que no lleva a ninguna parte.

Poquita fe convierte lo cotidiano en purohumor y demuestra que las vidas normales también merecen una serie. Si todavía no la has visto, este Black Friday es el momento perfecto para hacerlo.

La comedia más real (y tierna) del año

Creada por Pepón Montero y Juan Maidagán, Poquita fe sigue la vida de Berta (Esperanza Pedreño) y Luis (Raúl Cimas), una pareja que atraviesa el día a día con una mezcla de resignación y ternura.

No hay héroes ni dramas: solo una sucesión de momentos que podrían ser de cualquiera de nosotros, narrados con humor seco y mucha empatía.

Cada episodio es una pequeña joya de observación, donde los silencios dicen tanto como las palabras. Su estilo recuerda al mejor humor británico, pero con ese toque español que convierte lo absurdo en algo entrañable.

Ganadora del Premio Ondas 2024 a la Mejor Serie de Comedia, Poquita fe ha confirmado su éxito con una segunda temporada que mantiene intacto su humor costumbrista y su retrato tierno (y algo caótico) de la vida cotidiana.

El secreto de Poquita fe está en su naturalidad. Sin necesidad de grandes chistes ni de forzar la risa, retrata con ingenio los cumpleaños incómodos, las reuniones familiares interminables o las conversaciones de pareja que dan vueltas sobre lo mismo. Todo contado con una calma que, sin saber muy bien cómo, acaba siendo desternillante.

Este Black Friday, Movistar Plus+ te lo pone fácil para reír, emocionarte y desconectar. Un mes para descubrir no solo esta serie, sino también un sinfín de estrenos, documentales y grandes producciones.

Contenidos destacados por solo 1 € (en lugar de 9,99 €/mes)

Fútbol:

Real Madrid: Champions contra el Manchester City (10/12) y LALIGA frente al Sevilla (20/12).

FC Barcelona: Champions ante el Chelsea (25/11) y LALIGA contra el Atlético de Madrid (2/12).

Atlético de Madrid: frente al Barça (2/12) y Athletic Club (6/12).

Betis: derbi sevillano ante el Sevilla (30/11) y Rayo (15/12).

Celta: busca la épica en Europa League ante el Lugo (27/11).

Entretenimiento y series: