El reparto de mascarillas provoca una bronca entre Administraciones murcianas

Toda una sorpresa, no sé qué papel juega el Secretario General del PSOE en el reparto de mascarillas en Alcantarilla.

Ayer recibimos 150 unidades, y a las 19:00 de hoy no tenemos ninguna información más. No es ninguna confusión, es una realidad. España necesita un Gobierno capaz. https://t.co/dV7E8Vvp9F