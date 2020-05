“No sería justo que penalizaran a Murcia en el reparto de fondos por gestionar mejor la crisis del coronavirus”

Tras el anuncio del Gobierno de España de repartir 16.000 millones para las autonomías, Joaquín Segado (Cartagena, 1978) pone sobre la mesa la infrafinanciación que padece la Región de Murcia con respecto a las otras autonomías, e insiste en que los murcianos deberían tener un trato preferencial en la obtención de fondos. El portavoz parlamentario del PP responde también a la polémica en torno al recorte de Sanidad en los Presupuestos Regionales de la Comunidad, que incluso llegó hasta el Congreso de los Diputados de la mano de Pedro Sánchez.

-Tanto PSOE como Podemos han acusado al Gobierno regional de PP y Cs de recortar en Sanidad en los Presupuestos Regionales de 2020. ¿Es cierto?

-Es mentira. Es una vergüenza que hasta el mismísimo presidente del Gobierno de España, nada menos que desde la tribuna del Congreso de los Diputados, haya difundido bulos y mentiras. Los datos hablan por sí solos. Este año no solo sube el presupuesto en tres millones de euros, sino que en los últimos cinco se han incrementado las partidas de Sanidad un 15 por ciento. Este año se va a fortalecer el área de personal, y está prevista la contratación de 250 profesionales, algunos de los cuales ya han sido contratados para esta crisis provocada por el coronavirus. Además está previsto fortalecer el área de Atención Primaria, que ha sido la clave de la buena gestión que se ha hecho del virus en la Región de Murcia.

-¿Qué papel ha tenido la Asamblea Regional y los grupos parlamentarios en la gestión de la crisis del coronavirus?

-Desde que comenzó la pandemia, hemos mantenido todas las semanas una reunión con el consejero de Salud, Manuel Villegas, siendo permanentemente informados con absoluta transparencia sobre las decisiones que se iban tomando y sobre cómo estaba la situación y qué medidas se estaban poniendo en marcha. Todo lo que se incluye en las funciones propias del control del gobierno. Además, a petición propia, estas últimas semanas han comparecido en el Parlamento regional el presidente Fernando López Miras y la vicepresidenta Isabel Franco, para hablar de las decisiones y medidas que se han aplicado. En esta etapa de emergencia sanitaria, también hemos estado en funciones de control al gobierno, y ahora nos queda el impulso de las medidas de reactivación económica y social.

-El Gobierno central ha anunciado un fondo de 16.000 millones extra no reembolsables para las autonomías. ¿Cuánto necesitaría la Región de Murcia para afrontar la situación de esta crisis?

-Lo que reclamamos es un trato justo y que al margen de los criterios de población, haya también un criterio objetivo que es el de que los peor financiados se vean beneficiados por este fondo extra. No es justo que una región que está financiada por encima de otra reciba más que la infrafinanciada. Lo justo sería intentar equilibrar de alguna forma los ingresos que se destinarán a las comunidades. Creemos que los peor financiados deberíamos tener un trato preferencial con respecto al resto.

-¿Y en qué medida cree que podría influir la menor incidencia del coronavirus en la Región de Murcia en el reparto de dichos fondos?

-Como en todo lo que anuncia el Gobierno central, no conocemos la letra pequeña. Lo que hemos solicitado, y confío en que todos los grupos políticos se pongan del lado del Ejecutivo murciano, es que los criterios por los que se haga el reparto de los fondos extra no reembolsables sean criterios objetivos, medibles, y que además se tenga en cuenta no solo la incidencia del coronavirus, sino que ha podido ser porque se ha invertido más, y porque se ha luchado y gestionado mejor la crisis. Eso en ningún caso puede penalizar a las comunidades en las que ha habido menor incidencia, como es el caso de la Región de Murcia.

-¿Qué otras medidas van a pedir al Gobierno central para afrontar el gasto?

-No solo los gastos de la gestión sanitaria, sino que ya trabajamos pensando en el futuro. Hay que hablar de medidas de impulso económico, de reactivación tanto económica como social, y si alguien piensa que una comunidad o un ayuntamiento por sí solo va a ser capaz de salir de esta situación está muy equivocado. Aquí, al igual que el Gobierno de España está solicitando fondos especiales de la Unión Europea, nosotros también necesitaremos fondos de la UE y del Gobierno para poder poner en marcha medidas de refuerzo del sistema sanitario, pero también de infraestructuras, para fortalecer el sector turístico, o el comercial. Si no contamos con la ayuda del Gobierno central, eso no será posible.

-¿En qué lugar ha quedado el Mar Menor? Los Presupuestos de 2020 recogen casi la totalidad de inversión en su recuperación, pero ha quedado eclipsado por el coronavirus.

-Para nosotros sigue siendo una prioridad absoluta. Yo creo que debe formar parte de la Estrategia de Reactivación Económica. El Mar Menor es un tesoro desde el punto de vista turístico y no podemos dejar de reaccionar ante la situación que presenta. Nosotros hemos solicitado ayuda al portavoz y secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, para que nos ayude a sentar al Gobierno central en una mesa con el Gobierno regional y los ayuntamientos de todos los signos políticos. De hecho, estos enviaron una carta al Ejecutivo nacional pidiendo su implicación. Pero Conesa nos dijo que no, que no iba a interceder. Para la recuperación de la laguna salada ocurre igual que con el coronavirus, que necesita la implicación de todas las administraciones. Si el Gobierno de España se pone de perfil como hasta ahora, el Mar Menor no se va a recuperar.

-Especialmente ahora con la proximidad de la temporada turística, ¿tienen diseñado un programa de actuación para salvar a un sector, ya de por sí perjudicado?

-El problema es que el Mar Menor no se puede solucionar, desgraciadamente, de un día para otro, pero necesita que todas las medidas se pongan en marcha cuanto antes. Lo malo es que la aplicación de dichas actuaciones no van a tener resultado ni a corto ni a medio plazo. Es triste, pero es así. Al igual que su deterioro, su recuperación también se verá a largo plazo. Lo que no tiene sentido es que el Plan de Vertido Cero aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente siga en un cajón. Esto nos permitiría adoptar medidas, hacer obras y ejecutar inversiones desde ya. Como digo, las administraciones tienen que ir de la mano, coordinadas, y poner en marcha cada una de sus competencias. El Gobierno regional ha presupuestado 56 millones de euros para la recuperación de la laguna salada. No sabemos si el Ejecutivo central tiene algún plan, algún presupuesto o algún proyecto. No sabemos nada.