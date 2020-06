Satse pide que se incluya a una enfermera en los equipos covid 19 de los colegios

El sindicato de enfemería Satse ha pedido al Gobierno autonómico y al central que se incluya a una enfermera en todos los equipos covid-19 que se van a a poner en marcha en los colegios para evitar riesgos para la salud y seguridad de los escolares cuando vuelvan a las aulas, e insiste en que la decisión no puede “dejarse en manos de los centros educativos”, porque entiende que si no se fija de antemano los profesionales que se deben incluir, no se contratará a ninguna enfermera o enfermero para trabajar en los colegios “con el riesgo inherente que esta situación conlleva para la seguridad sanitaria de menores y jóvenes”.

Satse asegura que no se trata de que los responsables de los propios centros educativos no quieran contar con ellos, sino que dependen de los recursos económicos y materiales que les proporcionan las correspondientes administraciones. Por lo que reivindican que es una responsabilidad sanitaria de la Consejería de Salud.

Por ello, SATSE exige, tanto a la Consejería de Educación y a la de Salud, como al Ministerio de Educación que no “tiren balones fuera” y acuerden generalizar en el conjunto del Estado una medida que, sin duda, podría resultar decisiva para garantizar la salud y seguridad, no solo de los niños, niñas y jóvenes, sino del conjunto de la comunidad educativa.

En este sentido, el sindicato recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe ‘Consideraciones para las medidas de salud pública relacionadas con la escuela en el contexto de la covid-19’, se muestra partidaria de la presencia de profesionales de Enfermería en los centros educativos para colaborar en la lucha contra la expansión de este grave problema de salud pública que sufre nuestro país.

“No incluir en los denominados equipos ‘Covid-19’ a una enfermera o enfermero supone un grave error, ya que su labor diaria de asistencia, cuidados, prevención, educación, formación e información al conjunto de la comunidad educativa, en base a sus conocimientos y cualificación, supondría la mejor arma para combatir al virus en los centros educativos”, añaden.

Por último, el Sindicato subraya que resulta “absolutamente imprescindible que haya un equipo de personas formado, capacitado y cualificado para hacer realidad todas las medidas y actuaciones higiénico-sanitarios que se pretenden implementar en el próximo curso, ya que, en caso contrario, resultarán ‘papel mojado’, con las graves consecuencias que tendría para los alumnos y alumnos y el resto de la comunidad educativa”.