Hablamos con Belén Esteban: "Nunca se nos ha dado bien mordernos la lengua, ni aquí ni allá"

Belén Esteban es inagotable. Se ha convertido en una suerte de icono de la cultura popular que ya nada tiene que ver con aquella mujer que se dio a conocer hace más de 20 años por ser «la novia de». La televisión la ha inmortalizado en el ideario colectivo y representa, guste más o guste menos, la idiosincrasia propia de parte de la población española. Hace pocas semanas que ha regresado a las emisiones nacionales tras el inesperado final, hace ya dos años, del magacín de corazón más representativo de la pequeña pantalla, amado y odiado a partes iguales.

Pero la llamada «princesa del pueblo», aunque ahora prefiere «La Patrona», es más que una tertuliana. Hace pocos años se lanzó a la industria alimentaria con su propia marca de gazpachos, patatas fritas y demás aperitivos. Cosechó relativo éxito, pero decidió hacerse a un lado y acabar con su aventura empresarial, aunque no cierra la puerta a retomarla: «No descarto nada, siempre estoy abierta a posibles oportunidades, quizás lo siguiente no sea en el sector alimentario, ya veremos», desliza con su habitual tono pícaro a LA RAZÓN.

Sus 51 años de vida han dado para episodios extraordinarios, con sus luces y sus sombras, momentos buenos y malos que ahora quiere reflejar en una serie biográfica. De hecho, actrices como Blanca Suárez o Ester Expósito se han mostrado interesadas en el proyecto, una expectación que llena de orgullo a la protagonista: «Me emociona. Que artistas de su talla hayan expresado el cariño que me tienen y el interés por el proyecto es un absoluto placer. ¿Quién mejor que ellas?».

La serie de Belén Esteban

Tan valiente como siempre, se niega a eliminar de la –no tan– ficción los capítulos menos agradables, incluso aquellos que involucren a ciertas personas cuya aparición podría reabrir viejas heridas y retomar guerras pasadas. «Yo no vetaría a nadie, ya que reflejaría la realidad de mi vida tal cual la viví y con quien la viví, con sus aciertos y sus desaciertos. Para mí, de eso trataría el proyecto, si no, no tendría sentido hacerlo». Sobre esos aciertos de los que habla, tiene claro cuál ha sido su mayor logro: «Mira, cualquier madre sabe cuál ha sido la mejor decisión de mi vida sin que haga falta mencionarlo. Ha sido lo mejor que he hecho jamás y de lo que más orgullosa me siento».

Belén Esteban en una alfombra roja Gtres

Ni siquiera le preocupa que bucear en los episodios más complicados de su historia pueda mermar su estado anímico, en el que ha estado focalizándose en los últimos años: «Es cierto que ver desde fuera ciertos momentos de mi vida removería mis emociones, pero he trabajado mucho por dentro durante estos últimos años para conseguir una buena salud mental, para fortalecerme, y siento que jamás había estado tan bien como ahora. Estoy en mi mejor momento, y por ello, más que tranquila y preparada».

La «familia» de Belén Esteban

Una dicha personal que casa con la profesional. Su llegada a Televisión Española, junto al resto de su «familia», no ha estado exenta de polémica, y aunque muchos espectadores, incluso ella, echan en falta esa chispa, ese «je ne sais quoi» que antes les caracterizaba, la colaboradora asegura que tan solo ha cambiado la cadena. «Yo he seguido con el proyecto de programa, de equipo y de dirección. Solo hemos cambiado de canal, pero el alma de ‘‘Sálvame’’ está más viva que nunca y, además, con una fórmula mejorada».

"Quiero que me recuerden por mostrarme sin filtros, como soy"

A los que apuntan a una supuesta censura o intento de mesura en el tono y las formas que siempre han acompañado a ella y a sus compañeros, Belén responde a quien esto escribe con contundencia: «A nosotros nunca se nos ha dado bien mordernos la lengua, ni aquí ni allá». Donde tampoco se muerde la lengua es en el pódcast «Una caña con…», producido bajo el sello de Mahou y en el que ha sido invitada para sincerarse junto a los presentadores, Peldanyos y Misho. Ella tiene claro con quién querría disfrutar de una rica cerveza fría: «Con Alejandro Sanz, sin duda, le adoro. Es mi cantante preferido y siento profunda admiración. Además, me parece que tiene la personalidad perfecta como para pasar una gran tarde de risas y cañas». Un icono de la música, como ella de la televisión, aunque le gustaría ser recordada por mucho más que eso: «Quiero que me recuerden como una figura carismática que marcó gracias a su espontaneidad, a no tener pelos en la lengua, a mis populares expresiones y por mostrarme tal cómo soy, sin filtros. Que me recuerden como La Patrona».