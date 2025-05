Fernando Alonso se borra de Mónaco

Segundo fin de semana consecutivo de Fórmula 1 en el Viejo Continente. Tras el Gran Premio de Emilia Romagna, los pilotos de F1 disputarán el mítico GP de Mónaco, la octava carrera del Mundial, que tendrá lugar del viernes 23 de mayo al domingo 25 de mayo.

Óscar Piastri llega como líder en solitario con 146 puntos, con Lando Norris como segundo de cerca (133). Max Verstappen llega reforzado tras conquistar su primera victoria en el pasado GP de Emilia Romaña y Fernando Alonso afronta con optimismo una carrera a la que llega con nuevas mejoras tras el salto de nivel en Imola. Pero como es habitual antes de que rujan los motores el balón debe rodar con los pilotos convertidos en estrellas de fútbol.

Tal y como marca la tradición, el Gran Premio de Mónaco 2025 comenzó con goles y asistencias en el estadio Louis II, escenario del tradicional partido benéfico de los pilotos de Fórmula 1. Aunque el espectáculo no faltó, el marcador final favoreció al equipo rival por 6-4, pese a las destacadas actuaciones de Carlos Sainz y Pierre Gasly. Un encuentro marcado por la ausencia de Fernando Alonso que fue el capitán en ediciones anteriores.

La ausencia de Fernando Alonso

De hecho, según publica Estadio Deportivo, el ovetense estaba inscrito, de hecho en las publicaciones donde se anunciaban los equipos aparecía, y en el vestuario estaba su camiseta con el 14 a la espalda. Sin embargo, a la hora de saltar al campo su ausencia sorprendió a los aficionados.

Sin embargo, los asistentes pidieron disfrutar de la calidad de Carlos Sainz. Habitual protagonista en este evento, el madrileño regaló uno de los momentos más técnicos del encuentro con una asistencia impecable desde una falta lateral. El madrileño colocó el balón con precisión milimétrica sobre la cabeza de Norman Nato, quien lo envió al fondo de la red. Una jugada que desató la ovación del público monegasco y recordó a los mejores centrocampistas del futbol mundial.

Otro que destacó fue el francés Pierre Gasly, apasionado del futbol y copropietario del FC Versailles; su participación incluyó una asistencia desde el tiro de esquina, un gol de penal y un regate con recorte incluido que arrancó aplausos en las gradas; no obstante, su diana llegó envuelta en polémica: el penal fue señalado por una falta cometida claramente fuera del área, sin revisión alguna. A falta de VAR, Gasly no perdonó desde los once pasos.

El partido empezó cuesta arriba para los pilotos de F1, con tres goles encajados en los primeros cinco minutos. A los quince ya perdían 3-0; aunque lograron recortar distancias, el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota. El último tanto del conjunto de pilotos lo anotó Mohamed Hamdy, piloto de Ferrari en la categoría GT, quien firmó el 6-4 definitivo. A pesar del esfuerzo final, Nazionale Piloti no logró remontar.

Charles Leclerc, no participó como jugador esta vez, pero sí realizó el saque de honor junto a Alberto de Mónaco y la leyenda Mika Häkkinen, embajador del evento.

Más allá del resultado deportivo, el partido tiene un propósito solidario. Todo lo recaudado será destinado a dos causas benéficas: La fundación de Philippe Bianchi, padre del fallecido Jules Bianchi, cuyo objetivo es apoyar al hospital L’Archet de Niza, donde el piloto francés fue atendido durante ocho meses tras su accidente y Be Safe Monaco, una organización fundada por Camille Gottlieb, hija de la princesa Estefanía de Mónaco, dedicada a concientizar sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.