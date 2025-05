Moncloa se aferra a la Fiscalía para "salvar" al hermano de Sánchez

La decisión de la jueza Beatriz Biedma de dictar auto de apertura de juicio oral para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias ha impactado directamente en Moncloa. En un momento en el que el Gobierno trata de recuperar el control de la agenda y marcar distancias con los escándalos de corrupción que cercan al Ejecutivo, esta decisión ha supuesto un mazazo. Sin embargo, fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN aseguran que la decisión de la jueza no es definitiva.

Se aferran al escrito de la Fiscalía, que consideran "demoledor" y que recuerdan que todavía no está resuelto y que podría acabar por "salvarle" del banquillo. La Fiscalía Provincial de Badajoz presentó un recurso de apelación en el que pedía el archivo por considerar que la investigación estaba basada en meras "conjeturas e hipótesis" y que la imputación no se apoya "en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad".

De hecho, el Ministerio Público dice en su escrito que esos supuestos, que se consideraron suficientes para iniciar el procedimiento, "no cuentan -ni siquiera con la provisionalidad propia de esta fase procesal- con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios fuera creado ad hominem, esto es, a la carta, con el objetivo de beneficiar a David Sánchez Pérez-Castejón". Sin embargo, la jueza no ha esperado a la resolución de estos recursos y contra la decisión de abrir juicio oral no cabe recurso, por lo tanto, es firme.

Campaña de acoso

En Ferraz se adhieren a la tesis oficial y señalan que "no hay causa". Entienden que se trata de una "causa fabricada" por la derecha y la extrema derecha que se encuadra en la estrategia de "acoso" al entorno del presidente del Gobierno. En el PSOE se emplazan también, como en el Gobierno, a que se resuelvan los recursos presentados para valorar la posición en la que quedan los procesados.