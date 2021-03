Pablo Casado: “En Murcia comienza la reunificación del centroderecha en torno al PP”

Todo un guiño a la nueva etapa política que se presenta. Así se ha entendido la visita del presidente del PP, Pablo Casado, a la Región de Murcia para respaldar al presidente autonómico, Fernando López Miras, después de que hace apenas 24 horas los tres ex diputados de Vox en la Asamblea anunciaran su voto en contra de la moción y apostaran por el proyecto de centro-derecha con el PP. Además, ha estado acompañado por el secretario general del PP, el también murciano Teodoro García Egea, líder en la negociación que ha abocado al fracaso a esta moción de censura presentada entre Ciudadanos y PSOE, que ha terminado consolidando el espectro de la derecha en España.

“Hoy, en Murcia, comienza la reconstrucción del centroderecha, mejor dicho, la reunificación del centroderecha en torno al PP”. Así lo ha dicho antes de pedir que se retire la moción de censura presentada tanto en el Ayuntamiento de Murcia como contra la Junta de Castilla y León.

Casado, que ha alabado el liderazgo de Fernando López Miras, ha asegurado que quienes han hecho saltar por los aires un “buen gobierno” han sido las negociaciones de Ciudadanos y Pedro Sánchez. “¿Compensa el daño que se ha hecho?”.

Casado ha asegurado que lo mismo que ha ocurrido en la Región de Murcia se trasladará a otros territorios de España, como lo es Madrid. “Allí tenemos un proyecto de futuro, basado en la prosperidad, y seguirá adelante el proyecto de recuperación tras la pandemia”.

“Han intentado crear un Frankenstein de varios colores, mientras que nosotros seguiremos sirviendo a todos los ciudadanos en base a los problemas reales”.

Con 21 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el intento de Ciudadanos de aliarse con el PSOE de Pedro Sánchez y tomar el Gobierno murciano ha quedado diluido en un momento en el que todo el tablero político español ha saltado por los aires.

Cabe recordar que esta moción de censura, presentada hace apenas una semana, llevó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a convocar elecciones anticipadas, ya que tras la debacle de las elecciones de Cataluña, Ciudadanos había comenzado a entablar conversaciones con el PSOE para idear mociones de censura en otros territorios en los que gobierna con el PP.

El “pin parental”, clave en el apoyo

Por su parte, desde Vox reclaman de nuevo la convocatoria de elecciones en la Comunidad. Todo lo contrario que los tres ex de la formación, quienes apuestan por dar “estabilidad” para los próximos dos años de legislatura. De hecho, una de las probabilidades consensuadas para recabar su apoyo se basa en que puedan entrar en el Gobierno regional. “No me encuentro en ese punto. Si en algún momento consideran que puedo ser de utilidad lo valoraría”.

Además, el portavoz Juan José Liarte, ha reclamado la inclusión del “pin parental” en las líneas programáticas que ahora se encuentran negociando con el gobierno autonómico. “Defendemos la bandera de la libertad, para que los padres defiendan la libertad de la educación de sus hijos”.