Piden el cese de la consejera de Educación por “cuestionar” la vacunación contra la Covid

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de la Región de Murcia ha instado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a cesar “de forma inmediata” a la consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, por “cuestionar” la vacuna contra el coronavirus, informaron fuentes de la organización.

En concreto, Campuzano aseguró el pasado martes, en una entrevista radiofónica, que no se va a vacunar contra el Covid-19 porque desconfía “personalmente” de esas vacunas, aunque no recomendó a la gente que no se vacune porque no quiere tener esa responsabilidad.

Para la ADSP, las declaraciones de la consejera son “inaceptables” e “incompatibles” con la responsabilidad del cargo que ocupa. “Entendemos que desde el Gobierno no es posible otra respuesta que cesarla para tratar de disminuir el daño producido”, ha señalado la asociación.

También ha criticado que el consejero de Salud, Juan José Pedreño, “eluda valorar las declaraciones de la consejera limitándose a argumentar que la vacunación es voluntaria”.

Y es, a juicio de la asociación, “el Gobierno está enviando así a la ciudadanía mensajes que generan desconfianza, incertidumbre y miedo, dificultando con ello seriamente el trascendental programa de vacunaciones”.

La ADSP ha insistido en que la estrategia de vacunación “representa una de las medidas esenciales para disminuir contagios y muertes, y así “lo entienden los gobiernos de todos los países”.

“Las vacunas disponibles son fruto de una inversión de miles de millones de dinero público y su eficacia y seguridad cuenta con el aval de la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Farmacéutico y del conjunto de la comunidad científica internacional”, ha indicado.

Asimismo, ha apuntado que el Sistema Nacional de Salud y sus profesionales “están haciendo un gran esfuerzo por conseguir altas coberturas vacunales en el menor tiempo posible pues de ello dependen muchas vidas y sufrimiento”.