Murcia suprime el cierre perimetral y el toque de queda desde el domingo

Libertad de movimiento a partir de la madrugada del sábado al domingo en la Región de Murcia, una vez que finalice el estado de alarma nacional. Así lo ha anunciado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tras la reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Covid-19 de cara al fin del estado de alarma que decaerá el próximo domingo, y que supondrá el fin del confinamiento perimetral de la Región.

De esta forma, la Comunidad era una de las únicas regiones que quedaban por definir qué medidas restrictivas pondría en marcha a partir del domingo y, por lo tanto, las que debería llevar al TSJ de la Región para su validación. Solo el País Vasco y Murcia se habían mostrado a favor de seguir confinadas, pero finalmente el gobierno autonómico levantará la mano y permitirá la libre circulación entre territorios.

“La situación en la que nos ha situado el Gobierno de España nos ha llevado darnos cuenta de que la decisión de ampliar el confinamiento perimetral no sería ratificado por el TSJ, al contar la Región de Murcia con una de las incidencias más bajas de todo el país”, ha dicho el presidente.

De hecho, el presidente murciano ya dijo que prefería mantener la comunidad cerrada hasta que se completara la vacunación de los mayores de 60 años, es decir, en dos o tres semanas. No obstante, ha decidido sumarse a las propuestas de la Comunitat Valenciana o Castilla y León y abrir sus fronteras a otros territorios. Cabe recordar que la Región implantó el confinamiento perimetral el pasado mes de octubre, ante el aumento de los casos detectados entonces, a las puertas de la “letal tercera ola”.

Ahora, la situación ha cambiado por completo, y con una campaña de vacunación avanzada y una tasa de incidencia mejor que la del resto de comunidades, con 59,1 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y de 22,83 en los últimos siete.

Entre otras propuestas, el Comité de Seguimiento Covid también ha decidido eliminar el toque de queda, implantado hasta las 00:00 horas, por lo que a partir del domingo no habrá límite horario para regresar a casa. Eso sí, el Comité ha decidido imponer el cierre de los comercios no esenciales a partir de la medianoche, para evitar situaciones que propicien la aglomeración de personas.

En este sentido, tanto comercios como bares, restaurantes y locales de hostelería y ocio deberán cerrar a las doce de la noche, medida clave para hacer frente a la ausencia del toque de queda.

Respecto a las reuniones sociales, el decreto de medidas contemplará la posibilidad de que se puedan juntar hasta un grupo máximo de 6 personas, tanto en espacios públicos como en lugares privados, es decir, en las viviendas, tal y como está implantado actualmente. Además, con respecto a los aforos de celebraciones y eventos como bodas o comuniones, se permitirá la aglomeración de personas de hasta 50 comensales en exterior.

Sería en este caso, tal y como ha explicado el presidente, cuando el TSJ sí que deberá ratificar esta medida al suponer una limitación a un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión. “Epidemiológicamente está más que acreditado que es esencial limitar el número de personas para contener el virus, ya que la interacción es el vehículo a través del cual se contagia. Solicitaremos su ratificación judicial y, en caso de que fuese rechazado, tendríamos un problema, porque hasta que se resuelva en el Supremo, no habría limitación social durante un tiempo en la Región”, ha advertido el presidente.

Asimismo, ha señalado que en los municipios se tomarán medidas de contención una vez que se supere el nivel medio-alto de transmisión y se confinarán aquellos municipios que tengan una incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, o que haya subida esta más de un 80 por ciento respecto al dato de la semana anterior.

Por su parte, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha lamentado la “incertidumbre” que el Gobierno central ha generado entre las comunidades autónomas al no permitirles actuar con libertad, y no ofrecerles un “Plan B” con el que disponer de herramientas jurídicas para no tener que llevar las restricciones ante los tribunales.

70.000 dosis de AstraZeneca sin poner

El presidente murciano, además, también ha vuelto a hacer un llamamiento al gobierno central para que tome una decisión con respecto la inoculación de las segundas dosis de AstraZeneca. “Tenemos 70.000 vacunas en la Región que esperan en los frigoríficos, y no tenemos autorización pro parte del Ministerio para ponerla. Solo España e Irlanda han paralizado su uso, y es lo que genera dudas y miedo”, ha criticado el presidente murciano.

“Entre 60 y 69 años, por lo general, la gente suele rechazar la vacuna, cancelando citas o asegurando que no la quieren, por lo que se está administrando de otras farmacéuticas”, ha explicado el consejero Pedreño.