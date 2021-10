Los disfraces de “El Juego del Calamar” arrasan en Halloween

Los disfraces de la popular serie de Netflix “El Juego del Calamar” están arrasando este año para festejar Halloween, según ha hecho saber a Europa Press la responsable de Megumi Fiestas, María José Guerrero.

“Este año ha sido el boom de ‘El Juego del Calamar’ y sus disfraces son los que más se están vendiendo con mucha diferencia”, ha manifestado Guerrero, quien indica que esta moda está triunfando tanto para mujeres como para hombres y niños.

Se trata, añade, de un disfraz que consiste en un mono rojo con una capucha y una máscara como la de los personajes que aparecen en la popular serie.

También se siguen vendiendo los trajes de los protagonistas de la serie ‘La Casa de Papel’, al igual que en años anteriores, pero le siguen a mucha distancia.

Y, por último, también tienen éxito los clásicos disfraces de payasos, brujas, esqueletos, calabazas y demonios, que nunca pasan de moda, según Guerrero.

El sector recupera un 90% de las ventas

Al ser preguntada por el efecto de la pandemia, Guerrero ha celebrado que el sector ha recuperado cerca del 90 por ciento de las ventas con respecto al año anterior, cuando las medidas por el Covid eran mucho más restrictivas.

No obstante, la responsable de Megumi Fiestas ha indicado que no han recuperado del todo la “normalidad” previa a la pandemia, algo que cree que no se alcanzará hasta que se puedan celebrar festejos en los centros educativos y en la calle.