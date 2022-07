Temperaturas disparadas: el lunes se alanzarán los 45 grados en la Región de Murcia

“Esto es insoportable”. Es una de las frases más escuchadas desde que empezó la ola de calor que arrasa Europa y España desde hace días y que el lunes llegará a su máxima expresión en la Región de Murcia, con temperaturas que alcanzarán los 45 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología. Será un día de color sahariano que rozará los máximos históricos, según ha explicado a La Opinión de Murcia el meteorólogo Luis Bañón.

A partir del martes las temperaturas se suavizarán gracias al viento de levante, pero no serán mucho más soportables porque la humedad aumentará la sensación de bochorno. Las noches también resultarán especialmente sofocantes, sobre todo en la costa.

La previsión de la Aemet para este lunes anticipa un día tórrido en el que las temperaturas rozarán los máximos históricos en Guadalupe, lo hace prever que se dispararán en las ciudades, donde el asfalto acumula el calor y hace subir la percepción del calor por encima de la máxima oficial que registra el observatorio de la Aemet. La noche del lunes también será tórrida, con una mínima de 24 grados centígrados.

Luis Bañón asegura que el mes julio puede ser este año el segundo más caluroso en lo que llevamos del siglo XXI, por detrás del de 2015.

Aunque la Región no ha llegado a alcanzar hasta ahora las temperaturas tórridas que se vienen produciendo en las comunidades autónomas del sureste peninsular y en zonas del norte del país que no estaban acostumbradas a superar los 40 grados centígrados, los termómetros no han dado tregua de día ni de noche en las últimas semanas.

Las noches han sido calurosas durante la última semana incluso en la costa.