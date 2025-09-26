Aemet lanza este aviso meteorológico en las sierras de la Región de Murcia

Acceso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 26 de septiembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales y nubosidad de evolución diurna en el interior, y no descarta chubascos por la tarde en las sierras.

Las temperaturas no registrarán cambios significativos y los vientos soplarán flojos variables, con brisas.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.

