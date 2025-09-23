En agosto subieron un 3,5% las noches en hoteles de Murcia y ya sobrepasaron las 450.000 pernoctaciones

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Murcia crecieron un 3,5% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 456.105 pernoctaciones y encadena 5 meses de crecimiento, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la Región se alojaron un 6,31% más de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 178.479 viajeros. Por nacionalidad, 127.651 eran residentes en España, el 71,52%, mientras que 50.828 (28,48%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 5,7% y los extranjeros aumentaron un 8%.

Del total de pernoctaciones en Murcia, 335.730 las realizaron residentes en España (un 73,61%), mientras que 120.375 (26,39%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 98,83 euros, lo que representa una bajada del 1,4% interanual. En general, los precios subieron un 10,12% respecto al año anterior en Murcia.

En total, en Murcia se alcanzó en agosto una ocupación del 64,22% y el sector hotelero empleó a 2.662 personas (un descenso del 2,9% interanual).

En la Región había 184 establecimientos de estas características abiertos el pasado mes de agosto, con un número de plazas estimado de 21.862 y un grado de ocupación por plazas del 64,22 por ciento, 67,90 por ciento en el caso de fin de semana y un personal empleado de 2.662.

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55%, seguida de Canarias (82,61%) y País Vasco (79,09%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (38,65%), Extremadura (45,11%) y Madrid (55,26%). Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64%) en agosto junto a Cataluña (18,29%) y Andalucía (15,74%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22%) y en Murcia (+10,12%). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del +1,49%.