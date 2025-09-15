Algún cielo nuboso y mucho calor este lunes en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 15 de septiembre, cielos nubosos, disminuyendo a poco nubosos por la mañana. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste, donde hay una pequeña probabilidad de tormentas aisladas por la tarde.

Las temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables tendiendo a componente este, ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.