El artista murciano Moisés Yagües exhibe su obra en prestigiosas ferias de Nueva York y Berlín

Moisés Yagües, un nombre cada vez más reconocido en el circuito artístico internacional, lleva el arte de la Región de Murcia a dos de los eventos más importantes del panorama global: The Armory Show en Nueva York y POSITIONS Berlin Art Fair.

El artista, conocido por su particular universo creativo, participó la semana pasada en The Armory Show en Nueva York, una de las ferias que inaugura la temporada artística de otoño. En este evento, que reúne a las galerías de arte contemporáneo y moderno más influyentes del mundo, Yagües expuso su obra de la mano de la galería taiwanesa Ting Ting Art Space, con la que colabora desde 2021.

Esta semana, su trabajo cruza el Atlántico para ser protagonista en POSITIONS Berlin Art Fair, que se celebra del 11 al 14 de septiembre. Coincidiendo con la Semana del Arte de Berlín, la feria se ha consolidado como un punto de encuentro para artistas, coleccionistas y comisarios de todo el mundo.

Desde 2014, es la única feria de arte oficial de este prestigioso evento, que aglutina a destacadas galerías, colecciones privadas, espacios de proyectos e importantes museos e instituciones como la Neue Nationalgalerie o el Gropius Bau.

Para esta ocasión, Moisés Yagües, de nuevo junto a la galería Ting Ting Art Space, presenta una selección de sus series más aclamadas: 'Los ayudantes de artista', 'El artista y el monstruo' y 'Cabezas habitadas'.

La feria, que se lleva a cabo en los hangares del antiguo aeropuerto de Tempelhof, ofrece un espacio de más de 8.000 metros cuadrados y un programa de alta calidad que incluye exposiciones especiales, charlas y ceremonias de premios, creando un ambiente propicio para el intercambio artístico. Con la participación hasta de 75 galerías internacionales de 19 países, POSITIONS Berlin Art Fair se posiciona como un escaparate clave para las propuestas más innovadoras del arte contemporáneo y moderno.