La Asamblea Regional se ilumina de morado este martes para visibilizar su rechazo a la violencia contra la mujer

La fachada principal de la Asamblea Regional de Murcia se iluminará este martes de color morado para visibilizar su rechazo a la violencia contra la mujer.

Esta acción se enmarca dentro de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre en virtud de una resolución de Naciones Unidas adoptada por su Asamblea General en el año 2000.

En Murcia, la Asamblea Feminista de la Región ha convocado una marcha a las 18:00 horas que comenzará en la Plaza Fuensanta y acabará en la Plaza Martínez Tornel.

En Cartagena, tendrá lugar una manifestación a las 19.00 horas en la Plaza de España y en Lorca, a la misma hora, en la plaza Calderón de la Barca.